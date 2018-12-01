Прекрасные костюмы и захватывающий сюжет: 5 стильных фильмов об эпохе джаза

Музыкальная экранизация романа Ильфа и Петрова не стареет и, наверное, не устареет никогда. Андрей Миронов блистателен в роли сына турецкоподданного и с поистине неподражаемой элегантностью носит полосатый пиджак и вязаный шарф. Ну а Эллочка Людоедка нам совсем как родная: «обставить Вандербильдиху» многие из нас пытались в жизни хоть раз.

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Фото: okko, kinopoisk