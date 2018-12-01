Прекрасные костюмы и захватывающий сюжет: 5 стильных фильмов об эпохе джаза

«Артист»
Режиссер: Мишель Хазанавичус, в ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуэлл
Ода немому кино снята в соответствующей стилистике и рассказывает историю знаменитого актера Джорджа Валентайна, чья карьера пошла на спад после появления звуковых картин, и его романе с юной актрисой, которая как раз и становится восходящей звездой звукового кино. Фильм получил пять «Оскаров», в том числе за лучшие костюмы. Трогательная и захватывающая лента – во время просмотра наверняка не обойдется без слез.
«Легкое поведение»
Режиссер: Стефан Эллиот, в ролях: Джессика Бил, Бен Барнс, Колин Ферт, Кристин Скотт Томас
Молодой английский аристократ привозит в родовое поместье жену – красавицу американку Лариту, «легкое поведение» которой немедленно вызывает осуждение у всей семьи. Любящий муж не очень-то стремится становиться на ее сторону, а вот свекор (как всегда неотразимый Колин Ферт) – как раз да. Наряды главной героини – одна из веских причин смотреть (и пересматривать) это чудесную комедию, чего стоит хотя бы танец с Колином Фертом в одной из финальных сцен.
«Возвращение в Брайдсхед»
Режиссер: Джулиан Джаррольд, в ролях: Мэттью Гуд, Бен Уишоу, Хейли Этвелл, Эмма Томпсон, Майкл Гэмбон
Атмосферная экранизация романа Ивлина Во с Мэттью Гудом (Генри Талбот из «Аббатства Даунтон») в главной роли. Здесь все, за что мы любим фильмы про английских аристократов: роскошное старинное поместье, хорошо воспитанные привлекательные джентльмены и буря страстей под маской благопристойности. Ну и, конечно, одежда: очаровательные шляпки и струящиеся платья с заниженной талией на женщинах и костюмы как образец британского стиля тех лет – на мужчинах.
«Золотая молодежь»
Режиссер: Стивен Фрай, в ролях: Эмили Мортимер, Стивен Кэмпбелл Мур, Фенелла Вулгар, Майкл Шин
И снова фильм по роману Ивлина Во, в режиссерском кресле – Стивен Фрай, для которого это дебютная (и пока что единственная) режиссерская работа. Писатель Адамс Саймс пытается решить финансовые проблемы, чтобы сохранить крышу над головой и получить возможность жениться на своей возлюбленной. Все это происходит в атмосфере Лондона двадцатых – тридцатых годов, где «золотая молодежь» проводит время в оргиях и развлечениях. Вот уж где действительно «ревущие» двадцатые: алкоголь, наркотики, джаз и безумные вечеринки с вечера до утра.
«12 стульев»
Режиссер: Марк Захаров, в ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Георгий Вицин, Олег Табаков, Татьяна Пельтцер
Музыкальная экранизация романа Ильфа и Петрова не стареет и, наверное, не устареет никогда. Андрей Миронов блистателен в роли сына турецкоподданного и с поистине неподражаемой элегантностью носит полосатый пиджак и вязаный шарф. Ну а Эллочка Людоедка нам совсем как родная: «обставить Вандербильдиху» многие из нас пытались в жизни хоть раз.
Все фильмы доступны для читательниц Passion.ru по промокоду 20180550. Код открывает доступ к пакету подписок «Оптимальный»: смотрите бесплатно более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение десяти дней.
Фото: okko, kinopoisk