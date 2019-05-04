Пояс с золотыми монетами, «голый» комбинезон и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Розалия
Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia
Испанская певица и актриса Розалия перестаралась с зажигательным страстным образом «цыганки Сэры». Короткая полупрозрачная блузка, комбинезон странного кроя и золотой пояс со звенящими монетами... Дополняли образ крупные золотые серьги-кольца и босоножки с мехом.
Марго Робби
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Марго Робби нас наконец удивила. Актриса всегда выглядела стильно и необычно во время выходов в свет. На этот раз Марго появилась на кинопремьере в прозрачном кружевном комбинезоне, в котором выглядела крайне непривлекательно.
Алессандра Денегри
Фото: Globallookpress / Frederic Kern, via www.imago-ima
Алессандра Денегри решила отличиться и выбрала для выхода в свет дерзкое белоснежное платье, похожее на мужкую классическую рубашку. Крой наряда совершенно изуродовал фигуру девушки.
Хейли Беннетт
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Свежая, цветущая и классная Хейли Беннетт зачем-то надела старящее ее мрачное платье со странной пряжкой у подмышки и «траурными» черными цветами c зелеными кусками ткани. Зачем так себя портить?!
Иджин
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Певица Иджин продемонстрировала образ типичной девушки в активном поиске: наращенные волосы, нарисованные брови, рвущийся из блестящего платья бюст, блеск стразов... Скучно.
Изабела Монер
Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia
Изабела Монер стала одной из девушек, которые на минувшей неделе вышли в свет в «голых» нарядах и с длинной косой. Похожа была девушка на новогоднюю елку в ожидании внимания.
Настасья Боливар
Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia
Победительницей в номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе стала Настасья Боливар.
Элифер Торрес
Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia
Элифер Торрес, напротив, перестаралась со скромностью. Девушке всего 22 года, а выглядит она на все сорок в своем наряде училки.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpres
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