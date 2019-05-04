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Пояс с золотыми монетами, «голый» комбинезон и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Розалия

Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia
На минувшей неделе знаменитости в очередной раз доказали, что слишком фантазийные и слишком скучные, откровенные и чрезмерно скромные наряды могут быть одинаково неудачными. Смотрите — и не повторяйте их модные ошибки.

Розалия

Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia

Испанская певица и актриса Розалия перестаралась с зажигательным страстным образом «цыганки Сэры». Короткая полупрозрачная блузка, комбинезон странного кроя и золотой пояс со звенящими монетами... Дополняли образ крупные золотые серьги-кольца и босоножки с мехом.

Марго Робби

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Марго Робби нас наконец удивила. Актриса всегда выглядела стильно и необычно во время выходов в свет. На этот раз Марго появилась на кинопремьере в прозрачном кружевном комбинезоне, в котором выглядела крайне непривлекательно.

Алессандра Денегри

Фото: Globallookpress / Frederic Kern, via www.imago-ima

Алессандра Денегри решила отличиться и выбрала для выхода в свет дерзкое белоснежное платье, похожее на мужкую классическую рубашку. Крой наряда совершенно изуродовал фигуру девушки.

Хейли Беннетт

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Свежая, цветущая и классная Хейли Беннетт зачем-то надела старящее ее мрачное платье со странной пряжкой у подмышки и «траурными» черными цветами c зелеными кусками ткани. Зачем так себя портить?!

Иджин

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Певица Иджин продемонстрировала образ типичной девушки в активном поиске: наращенные волосы, нарисованные брови, рвущийся из блестящего платья бюст, блеск стразов... Скучно.

Изабела Монер

Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia

Изабела Монер стала одной из девушек, которые на минувшей неделе вышли в свет в «голых» нарядах и с длинной косой. Похожа была девушка на новогоднюю елку в ожидании внимания.

Настасья Боливар

Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia

Победительницей в номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе стала Настасья Боливар.

Элифер Торрес

Фото: Globallookpress / MJT/AdMedia

Элифер Торрес, напротив, перестаралась со скромностью. Девушке всего 22 года, а выглядит она на все сорок в своем наряде училки.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpres

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