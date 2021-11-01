Потеря ребенка, измена Куценко и другие интересные факты о Марии Порошиной
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @poroshinamariyamikhaylovna
Актерам не раз приходилось оправдываться и объяснять зрителям, что возлюбленные они только на экране, а в жизни — просто друзья. Эти слухи вскоре развеялись, а звездам кино поверили, ведь Мария рассказала о своем супруге Илье Древнове, да и Ярослав признался, что счастлив в браке.
Порошина почти десять лет прожила с Древновым, но в 2018 году сообщила о расставании. Более того, в то же время стало известно, что она беременна пятым ребенком. Сразу возник вопрос: «А кто отец, если с мужем актриса разводится?». Об этом и других фактах из жизни Марии Порошиной читайте в нашем материале.
Фото: @poroshinamariyamikhaylovna
Дочь талантливых родителей
Начнем с того, что Мария родилась в творческой и театральной семье: ее отец Михаил Порошин пел в знаменитом ансамбле «Березка», а мама Наталия Красноярская была ученицей Бориса Покровского, режиссера Большого театра, и преподавала в столичной консерватории. Родители расстались, когда Порошина была еще маленькой, а позже мама вышла замуж за актера Дмитрия Назарова, того самого, который сыграл знаменитого шеф-повара в сериале «Кухня».
«Дядя Дима меня воспитывал в самый нелегкий период моей жизни. И я могу сказать ему только спасибо. У нас была дружная и хорошая семья. Каждый день в нашем доме было много песен и стихов. Мама и дядя Дима любили друг друга. Он помогал моей маме в воспитании меня. А у меня как раз начался переходный возраст — самый непростой момент в жизни подростка. Я была очень упрямая и своенравная. Максималистка», — рассказывала актриса в студии передачи «Судьба человека».
Наталия Красноярская и Дмитрий Назаров прожили вместе 11 лет, а расставание для матери Марии было очень тяжелым. С таким же испытанием вскоре столкнулась и сама актриса.
Фото: @poroshinamariyamikhaylovna
Роман с Гошей Куценко и потеря ребенка
Будучи студенткой первого курса Школы-студии МХАТ, Порошина познакомилась с четверокурсником Гошей Куценко, который сразу потерял голову, как только увидел симпатичную девушку. Актер вспоминал, что в то время ухажеров у Марии было много, поэтому ему пришлось побороться за нее. Кстати, Гоша рассказал, что специально постригся налысо, чтобы привлечь внимание красотки.
Очаровать студентку ему удалось — она тоже без памяти влюбилась в него. Вскоре они стали жить вместе и узнали о грядущем прибавлении. Порошина была очень счастлива, ведь она всегда мечтала стать мамой. Однако тогда произошел выкидыш.
«Первого ребенка я потеряла на раннем сроке. И это была трагедия. Когда она случилась, Гоша утешал меня. Полина родилась не сразу, прошло несколько лет. Я была готова лишиться профессии, института, лишь бы родить», — рассказала актриса о пережитом в «Судьбе человека».
Позже у пары родилась дочь Полина, которая пошла по их стопам и тоже стала актрисой. Правда, после появления дочери влюбленные расстались. Оказалось, что Гоша изменил Марии и решил во всем признаться. Несмотря на то, что актриса не простила предательства и рассталась с возлюбленным, они смогли сохранить дружеские отношения и вместе воспитывали Полину.
«Мы многое с Гошей прошли. Было и безденежье, и очень непростые времена. Гоша — мой ангел-хранитель, готовый всегда прийти на помощь», — отмечает Мария.
Новая любовь и брак
Новой любовью актрисы стал Илья Древнов, с которым она столкнулась в буфете театра «Ленком». В тот вечер они пришли на спектакль и даже в зрительном зале сидели рядом, правда, познакомиться поближе все никак не решались. Роль свахи на себя взяла актриса Татьяна Кравченко, известная многим по сериалу «Сваты». Она подбежала к Илье, когда тот собирался уже уходить, и пригласила его к столику, за которым сидела Мария. Позже супруги признавались, что это была любовь с первого взгляда.
Неожиданное расставание
Илья и Мария были вместе более десяти лет, но в 2018 году для всех стала неожиданностью новость о расставании супругов. Оказалось, что на самом деле отношения пары были совсем не радужными, как многим казалось со стороны. Они несколько раз расставались, но потом снова воссоединялись, желая все исправить. В этом союзе родились три девочки — Серафима, Аграфена и Глафира. Видимо, ради них Илья и Мария старались сохранить брак, но в итоге расстались.
«Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается. Винить никого не стали. Значит, так должно было случиться. Дети знают, что мама и папа всегда рядом. Да, это непростой этап, но жизнь состоит из испытаний. Не может каждый день быть белая полоса. Сейчас дети не спрашивают, почему мы с мамой не вместе», — говорил тогда Древнов.
Мама против
Интересно, что мама Марии не была в восторге от Ильи и всегда говорила, что семью и дом содержит только ее дочь.
«Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой. Маша даже дом строила одна, а он не хотел, говорил, что это лишние расходы. Я сама учила его дрель в руках держать», — говорила Наталия Красноярская.
Большая потеря
К сожалению, в 2019 году любимая мама актрисы, которая всегда и во всем ее поддерживала, ушла из жизни. Мария долго переживала потерю и даже не смогла сдержать слезы, когда в шоу «Танцы со звездами», участницей которого она тогда была, заговорили о ее выдающейся родительнице.
«Прошло три месяца, а боль не отпускает. Мама была опорой и двигателем нашей семьи, моим бесценным другом и грандиозным помощником не только по жизни (сколько она занималась с внучками, сколько водила их в филармонию, в Третьяковку), но и в профессии. Она была ученицей Бориса Покровского, талантливейшим человеком и умела развеять мои вечные профессиональные сомнения и страхи. Всегда говорила: "Все могут ошибаться! Не бойся! Иди вперед!". Без нее мне очень плохо. Только любовь ее друзей и учеников помогает держаться и идти дальше... А нам всем в утешение в этот мир прибыл ее внук, мой сын…», — говорила в 2019 году актриса изданию «7Дней».
А кто отец?
Личной жизнью бывших супругов не переставали интересоваться еще по той причине, что Мария вскоре сообщила о пятой беременности. Стало понятно, что отцом является не Илья, а другой мужчина. Тогда же все решили, что новым возлюбленным актрисы стал коллега Ярослав Бойко, роман с которым ей давно приписывали. Дело в том, что они вместе участвовали в спектакле, часто выходили в свет и на совместных фото выглядели очень счастливыми.
Фото: @poroshinamariyamikhaylovna
«Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), ни малейшего отношения не имеет!», — опровергла все слухи Порошина.
Фото: Global Look Press
Ее знакомые утверждали, что отец ребенка — некий испанец, которого звезда кино пока не готова представить публике. Но более любопытные смогли выяснить, что, скорее всего, избранником Марии стал ее соотечественник, который далек от творческой профессии и мира кино.
До сих пор не известно, кто стал отцом Андрея, которого актриса родила в 2019 году. Хотя изначально в графе отец она указала бывшего мужа. Впрочем, тот в суде оспорил это заявление и предоставил все доказательства того, что мальчик не его сын.
Долгожданный сын
«Андрей очень позитивный, улыбается постоянно. Ребенок в таком возрасте, в самом-самом начале своего пути — это ангел! Любуешься на него, а он в ответ смотрит преданными глазами, в которых полное, абсолютное доверие родителям. Ребенок без слов говорит тебе о своей божественной любви. Это все не только умиляет, но и "собирает", ты чувствуешь еще больше ответственности за малыша. Ведь он послан тебе, чтобы ты его воспитала, взрастила из него хорошего человека», — говорила Порошина о сыне в интервью изданию «7Дней».
Скоро Андрею исполнится три года, но звездная мама до сих пор не показывает его поклонникам. В начале 2021 года она с дочками стала героиней программы «Когда все дома», но в беседе с ведущим Тимуром Кизяковым не принимал участия только малыш, которого все-таки разрешили снять, но с заднего или общего плана. Кстати, Мария в шутку сказала, что не против родить еще одного ребенка. «Пять хорошо, а шесть лучше», — отметила Порошина.
Фото: @poroshinamariyamikhaylovna
Многодетная мама, но одинокая женщина
Кто знает, возможно, в скором времени в семье актрисы на одного человека станет больше. Поживем — увидим. Но, кажется, сейчас Мария воспитывает своих детей одна, ведь в нескольких интервью она говорила об одиночестве.
«И мне сложно, я человек домашний, семейный. Одиночество для меня — испытание. Но с другой стороны, своего рода отдохновение. Я благодарна судьбе за этот этап. Что дальше, не знаю… Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас переживаю этот сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не "почему", а "для чего"», — рассказывала актриса в интервью изданию «Караван историй».
Фото: @poroshinamariyamikhaylovna, Global Look Press