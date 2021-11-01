Потеря ребенка, измена Куценко и другие интересные факты о Марии Порошиной

Неожиданное расставание

Илья и Мария были вместе более десяти лет, но в 2018 году для всех стала неожиданностью новость о расставании супругов. Оказалось, что на самом деле отношения пары были совсем не радужными, как многим казалось со стороны. Они несколько раз расставались, но потом снова воссоединялись, желая все исправить. В этом союзе родились три девочки — Серафима, Аграфена и Глафира. Видимо, ради них Илья и Мария старались сохранить брак, но в итоге расстались.

«Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается. Винить никого не стали. Значит, так должно было случиться. Дети знают, что мама и папа всегда рядом. Да, это непростой этап, но жизнь состоит из испытаний. Не может каждый день быть белая полоса. Сейчас дети не спрашивают, почему мы с мамой не вместе», — говорил тогда Древнов.

Мама против

Интересно, что мама Марии не была в восторге от Ильи и всегда говорила, что семью и дом содержит только ее дочь.