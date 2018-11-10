Половина пиджака на кружевном комбинезоне, перья с блестками и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анна Плетнева хотела выделиться на фоне остальных звезд на премии журнала OK!, и у нее это получилось. Вот только удачным выход певицы в свет едва ли можно назвать. Анна появилась на церемонии в странном асимметричном кружевном комбинезоне с половиной пиджака на одном плече и в одной штанине. Завершал фееричный образ галстук-бабочка над глубоким декольте.

Оксана Акиньшина