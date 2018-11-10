Половина пиджака на кружевном комбинезоне, перья с блестками и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анна Плетнева
Анна Плетнева хотела выделиться на фоне остальных звезд на премии журнала OK!, и у нее это получилось. Вот только удачным выход певицы в свет едва ли можно назвать. Анна появилась на церемонии в странном асимметричном кружевном комбинезоне с половиной пиджака на одном плече и в одной штанине. Завершал фееричный образ галстук-бабочка над глубоким декольте.
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина, видимо, уже готовится к Новому году и выбирает наряде поярче. Обычно актриса выходить в свет с стильных и довольно скромных платьях, а на этот раз выбрала что-то лихо наверченное. Отливающие разными цветами пайетки, розовые блестки на груди, страусиные перья... Мы бы посоветовали Оксане приберечь это платье для какого-нибудь карнавала.
Юлия Лебеда
Юлия Лебеда продемонстрировала всем свой пышный бюст, который буквально рвался из ее пиджака с открытыми плечами и очень глубоким декольте. Возможно, на более хрупкой девушке такой пиджак смотрелся бы неплохо, а на Юлии выглядел вызывающе. Завершали образ женщины-вамп ожерелье со страусиными перьями, длинные красные ногти и ботильоны в блестках.
Кеша
Кеша появилась на церемонии вручения премии MTV в чем-то, похожем на одежду пугала, облачение Бабы-Яги или рваную тряпку. Судя по всему, певица пыталась пыталась скрыть под этим странноватым пончо с бахромой лишние килограммы, но в итоге только изуродовала свою и фигуру.
Латейша Грей
Латейша Грей позировала фотографам на розовой дорожке в сверкающем платье стриптизерши — с глубочайшим декольте и едва прикрывавшем попу.
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс всегда старается одеваться ярко и нестандартно. На этот раз телеведущая выглядела нелепо в очках с оранжевой оправе, лихой шляпке и мятом комбинезоне, поверх которого надела массивное колье и широкий пояс.
Розалия
Буквально утопавший в рюшах розовый костюм певицы Розалии нас тоже не впечатлил.
Маргарет
Певица Маргарет вышла на красную дорожку в странном костюме — топе с длинными рукавами-перчатками и асимметричной юбке, напоминавшей сдувшийся парашют, волочившийся позади нее. В руках она держала украшенный страусиными перьями клатч, похожий на лохматого пса.
Биби Рекса
Победитель рейтинга модных провалов на прошедшей неделе — Биби Рекса, появившаяся на премии MYV в образе БДСМ-сердца.
Фото: starface, globallookpress, eastnews