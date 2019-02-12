Полцарства за любовь: королевские особы, которые отреклись от престола и титула ради своих вторых половин

Принцесса Норвежская Марта Луиза и Ари Бен
Дочь норвежского короля Харальда V и королевы Норвегии Сони Марта Луиза всегда отличалась своенравным характером и необычными увлечениями, так что и супруга она выбрала себе необычного. Избранником старшей сестры нынешнего норвежского кронпринца Хокона стал скандальный писатель Ари Бен, увлекающийся татуировками, эзотерическими практиками, известный эпатажными выходками. Марта Луиза вышла замуж в 2002 году, отказалась от претензий на трон и ежемесячного содержания. Принцесса родила мужу троих дочерей, посвятила себя счастливой семейной жизни и собственному бизнесу. Неожиданно для многих в 2017 году пара решила развестись, снова удивив общественность — их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.
Принц Луи Люксембургский и Тесси Антони
Cын герцога Люксембурга Анри и герцогини Марии-Терезы принц Луи в 19 лет познакомился с сержантом Тесси Антони во время посещения солдат люксембургской армии в Югославии. Девушка ответила молодому наследнику престола взаимностью, роман развивался стремительно, так что буквально спустя месяцев после знакомства она решили пожениться. Луи отказался от прав на люксембургский престол, но сохранил титул. Тесси родила двоих сыновей, которым были пожалованы титулы принцев Нассау. В 2017 году после одиннадцати лет брака супруги объявили о разводе.
Король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
В ноябре 2018 года 25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V. Церемония бракосочетания состоялась в подмосковной Барвихе. За несколько месяцев до этого события модель приняла религию будущего мужа. Впрочем, несмотря на свое положение супруги короля, Оксана не могла считаться королевой, так как это право есть только у малазиек по рождению. Вскоре после свадьбы и сам Мухаммад отказался отрекся от престола. Возможно, причиной такого решения стал именно союз с Воеводиной.
Принцесса Японии Саяко и Есики Курода
Дочь императора Японии Акихито и императрицы Митико принцесса Саяко предпочла самостоятельную жизнь, право выбирать карьеру и супруга всем почестям, положенным императорской дочери. Саяко вышла замуж за друга своего старшего брата, принца Акисино, городского дизайнера Есики Куроду. В соответствии с Законом Императорского Дома 1947 года, лишающего женщин императорской семьи в случае замужества с человеком, не имеющим знатного происхождения, их положения и официального членства в Императорском Доме, она официально перестала быть принцессой.
Принцесса Японии Аяко и Кей Мория
В 2018 году еще одна принцесса Японии доказала, что любовь и женское счастье могут быть гораздо важнее титула и короны. Двоюродная племянница императора Японии Акихито Аяко вышла замуж за сотрудника судоходной компании Кея Мория после двух лет отношений и, по закону страны, отреклась от королевского титула. Матери влюбленных давно дружат, так что семьи Аяко и Кея не были против их романа и свадьбы.
Принцесса Японии Мако и Кей Комуро
Еще одна японская принцесса, которой свойственны романтичные порывы — старшая внучка императора Японии Акихито Мако Акисино. Будучи студенткой, девушка познакомилась с юристом Кеем Комуро, с которым они вместе учились в Международном христианском университете Токио. В 2017 году влюбленные объявили о помолвке и собирались пожениться в 2018-м. Однако бракосочетание было решено перенести на 2020 год из-за отречения от престола самого императора Акихито. Как сообщило Управление делами императорского двора, на 'этот год запланирована церемония передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.
Король Великобритании Эдуард VIII и Уоллис Симпсон
Король Великобритании Эдуард VIII наследовал престол в январе 1936 года после смерти своего отца, короля Георга V. Правда, вступать в свои новые права и править страной он не собирался. На тот момент Эдуард уже был влюблен в дважды разведенную американку из высшего общества Уоллис Симпсон. Правительство Великобритании не давало согласия на брак короля с женщиной с сомнительной репутацией. Тогда Эдуард, не раздумывая, отрекся от престола и заявил, что любовь для него важнее: «Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю».
Принц Нидерландов Фризо Оранско-Нассауский и Мейбл Виссе-Смит
Брат правящего короля Нидерландов Виллема-Александра принц Фризо не устоял перед женщиной с еще более сомнительной репутацией, бизнесвумен Мейбл Виссе-Смит. Дело в том, что до встречи с принцем Мейбл встречалась с ... «крестным отцом» крупнейшего в стране наркокартеля Класом Брейнсмом, убитым в 1991 году. Конечно, королевская семья такой союз не одобрила, но влюбленных это не остановило. Фризо и Мейбл поженились в 2004 году и воспитывали двоих дочерей до трагедии, случившейся в 2012 году, когда экс-принц попал под лавину на австрийском горнолыжном курорте. Он провел в коме несколько месяцев и скончался в августе 2013 года.
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Текст: Ангелина Нежная
Фото: dpa, eastnews, globallookpress, instagram