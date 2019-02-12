Полцарства за любовь: королевские особы, которые отреклись от престола и титула ради своих вторых половин

Брат правящего короля Нидерландов Виллема-Александра принц Фризо не устоял перед женщиной с еще более сомнительной репутацией, бизнесвумен Мейбл Виссе-Смит. Дело в том, что до встречи с принцем Мейбл встречалась с ... «крестным отцом» крупнейшего в стране наркокартеля Класом Брейнсмом, убитым в 1991 году. Конечно, королевская семья такой союз не одобрила, но влюбленных это не остановило. Фризо и Мейбл поженились в 2004 году и воспитывали двоих дочерей до трагедии, случившейся в 2012 году, когда экс-принц попал под лавину на австрийском горнолыжном курорте. Он провел в коме несколько месяцев и скончался в августе 2013 года.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Ангелина Нежная

Фото: dpa, eastnews, globallookpress, instagram