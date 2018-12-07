Подтяжка лица и век, ботокс и филлеры: как пластика изменила звезду фильма «9 1/2 недель» Ким Бейсингер

Отметив 60-летие, Ким Бейсингер увлеклась походами к пластическим хирургам. Актриса сделала блефаропластику (коррекция формы век), подтяжку лица, избавилась от морщин и других возрастных изменений с помощью инъекции ботокса и филлеров. В итоге у нее изменились форма бровей и скул, разрез глаз и даже взгляд. Когда в 2015 году Бейсингер появилась на показе фильма «Одиннадцать часов», многие поклонники и журналисты не смогли ее узнать. Ее новые фотографии, появившиеся в Сети, жестко критиковали, а СМИ сообщали, что голливудская звезда лишилась собственного лица из-за чрезмерного увлечения пластикой. Сама Ким, судя по последовавшим далее изменениям внешности, на критику не отреагировала и продолжила свои омолаживающие эксперименты. Спустя год на премьере фильма «Славные парни» она позировала фотографам еще более изменившейся.