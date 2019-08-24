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Почувствуйте разницу: фото знаменитостей с пуш-апом и с естественной грудью без «спецэффектов»

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Слайд, который
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Слайд, который
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Даутцен Крез

Фото: Eastnews

Эти знаменитости собственным примером доказывают, что с помощью одежды и различных хитростей можно скрывать свои недостатки и выглядеть более привлекательно. К примеру, они не являются обладательницами роскошной идеальной груди, но знают как корректировать бюст с помощью пуш-апа.

Для миллионов людей по всему миру модели Victoria's Secret, которых традиционно называют ангелами, являются идеалом женской красоты. Вот только на самом деле эти девушки не так уж шикарны. У них есть и целлюлит, и недостатки фигуры, у многих очень маленькая грудь,

Даутцен Крез

Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS_Panoramic

Одна из самых ярких, красивых и сексапильных моделей в мире Ирина Шейк тоже выглядит по-разному в зависимости от того, какая одежда и какое белье на ней. К примеру, порой кажется, что у Ирины очень пышный бюст, а иногда ее грудь смотрится довольно скромно.

Ирина Шейк

Фото: Global Look Press / John Barrett / Instagram

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк не стесняется обнажаться на экране. На красных дорожках актриса выглядит по-разному: иногда как настоящая секс-бомба с умопомрачительным декольте, а порой — как забавная девчонка с подростковой фигурой.

Фото: Getty / Global Look Press / Regina Wagner

Хайди Клум не любит нижнее белье и обожает загорать топлес. После рождения четверых детей 46-летняя модель не может похвастаться идеальным упругим бюстом, но совершенно не стесняется показывать грудь. Пока злопыхатели критикуют формы Хайди, сама она считает себя красивой, правда, иногда все же не отказывается от пуш-апа.

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz_Mayer_face to face

Мама троих детей Крисси Тайген тоже не может похвастаться идеальным бюстом и не любит, когда папарацци фотографируют ее на пляже, когда она наконец может расслабиться и не стараться выглядеть безупречно.

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz_eastnews

Больше знаменитостей в нарядах с пуш-апом и без — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Eastnews, instagram, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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