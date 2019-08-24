Почувствуйте разницу: фото знаменитостей с пуш-апом и с естественной грудью без «спецэффектов»

Для миллионов людей по всему миру модели Victoria's Secret, которых традиционно называют ангелами, являются идеалом женской красоты. Вот только на самом деле эти девушки не так уж шикарны. У них есть и целлюлит, и недостатки фигуры, у многих очень маленькая грудь,
Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS_Panoramic
Одна из самых ярких, красивых и сексапильных моделей в мире Ирина Шейк тоже выглядит по-разному в зависимости от того, какая одежда и какое белье на ней. К примеру, порой кажется, что у Ирины очень пышный бюст, а иногда ее грудь смотрится довольно скромно.
Фото: Global Look Press / John Barrett / Instagram
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк не стесняется обнажаться на экране. На красных дорожках актриса выглядит по-разному: иногда как настоящая секс-бомба с умопомрачительным декольте, а порой — как забавная девчонка с подростковой фигурой.
Фото: Getty / Global Look Press / Regina Wagner
Хайди Клум не любит нижнее белье и обожает загорать топлес. После рождения четверых детей 46-летняя модель не может похвастаться идеальным упругим бюстом, но совершенно не стесняется показывать грудь. Пока злопыхатели критикуют формы Хайди, сама она считает себя красивой, правда, иногда все же не отказывается от пуш-апа.
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz_Mayer_face to face
Мама троих детей Крисси Тайген тоже не может похвастаться идеальным бюстом и не любит, когда папарацци фотографируют ее на пляже, когда она наконец может расслабиться и не стараться выглядеть безупречно.
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz_eastnews
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Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, instagram, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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