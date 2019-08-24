Почувствуйте разницу: фото знаменитостей с пуш-апом и с естественной грудью без «спецэффектов»

Для миллионов людей по всему миру модели Victoria's Secret, которых традиционно называют ангелами, являются идеалом женской красоты. Вот только на самом деле эти девушки не так уж шикарны. У них есть и целлюлит, и недостатки фигуры, у многих очень маленькая грудь,