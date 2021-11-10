Отказ от съемок и работа свахой: чем живет и как выглядит актриса, сыгравшая Варвару-красу

Отказ от съемок и работа свахой: чем живет и как выглядит актриса, сыгравшая Варвару-красуПочему звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева на пике популярности отказалась от любимой работы.
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Фото: Кадр фильма
Татьяна Клюева родилась в Москве в августе 1951 года. Уже в школьные годы она дебютировала в кино. Семья девочки не возражала, ведь роль ей предложил сам Александр Митта в фильме «Звонят, откройте дверь». К тому же за работу Таня должна была получить гонорар. Главную роль в картине исполнила тоже школьница — Лена Проклова, а Таня Клюева сыграла в эпизоде. Тем не менее в кинокругах талантливую девчонку заметили.
Фото: Кадр фильма
«Деньги за съемки выручили семью. Мама нас троих одна воспитывала. Мне было десять, а ей — 32, когда мой отец умер от атеросклероза. Ему было 49 лет», — рассказывала актриса.
На съемках у Митты Татьяну заметил другой режиссер Евгений Шерстобитов, артистка вспоминала, что он задавал ей много вопросов: умеет ли плавать и кататься на велосипеде и другие. Оказалось, что он подыскивал кандидатку на роль в фильме «Акваланги на дне», который снимали в крымском городе Судак.
Фото: Кадр фильма
Когда Татьяна Клюева училась в десятом классе, ее на пробы пригласил легендарный Александр Роу, подбиравший актрису для сказки «Огонь, вода и медные трубы». Клюева была всем хороша, но выглядела моложе своих лет, и роль ушла к другой красавице — Наталье Седых.
Клюева расстроилась, но Роу обещал пригласить ее на съемки следующего фильма. И слово сдержал. Так Татьяна снялась в сказке «Варвара-краса, длинна коса» и стала всесоюзной знаменитостью.
Александр Роу был человеком оригинальным, крикливым, с характером. Во время работы с ним юная Таня просила разрешения сходить с коллегами в кино или на танцы. Но, чтобы артистка ни на что не отвлекалась от работы, он пристегивал ее к себе огромной булавкой.
Фото: Кадр из фильма
Татьяна начала получать горы писем, старалась ответить на каждое, хотя это казалось невыполнимой задачей. «Евгений Фирсович Шерстобитов дал мне первый жизненный урок. Он сказал, что написавший мне письмо человек вложил в него частичку чувств, времени, подбирал хорошие слова, на такие письма нельзя не ответить», — делилась актриса в интервью «АиФ».
«Меня никогда "не кусала звезда". Известность меня, скорее, смущала».
После работы с именитыми мастерами Клюева поступила в ГИТИС, а окончила вуз в 1984 году. Еще будучи студенткой Татьяна могла бы получить роль в фильме «Офицеры», но ее судьба сделала зигзаг из-за первой и большой любви.
На съемочной площадке однажды оказался одноклассник Тани Дмитрий Гагин, который к тому времени уже служил на флоте. Они были знакомы с восьмого класса. Сначала просто дружили, а после парень стал ухаживать за девушкой. И она влюбилась — раз и навсегда.
Кстати, во время учебы знаки внимания Татьяне уделял Владимир Винокур. Но Клюева выбрала другого и ни разу не пожалела о своем решении.
На пробах к фильму «Офицеры» Гагин буквально увел любимую с площадки. «Пойдем», — спокойно сказал он, а она безмолвно согласилась. Влюбленная Татьяна Клюева готова была идти за избранником хоть на край света.
Фото: Кадр из программы
И их семейным краем света, любимым краем и домом оказался Севастополь. После замужества и смены фамилии, в 1970-х годах, Татьяна еще предпринимала попытки сниматься в кино. Но делать это было трудно из-за маленького сына на руках и мужа, который был постоянно в море.
И тогда она сделала свой выбор — трудный, но безвозвратный, ушла из кино.
Сын Ян в детстве, как он признавался, много кочевал. Сначала переезжал с родителями, а потом, когда мать еще изредка снималась, оставался с отцом.
«Мы часто ходили в порт, на корабль, у меня была своя морская форма маленького размера, — рассказывал Ян Гагин в интервью изданию «Собеседник». — Я ее надевал и гордо вышагивал по палубе, иногда мне разрешали что-нибудь покрасить или отдраить, и я радовался, что в команде. Потом мама возвращалась со съемок, а папа, наоборот, уходил в море. И мы с мамой его ждали. Бывало, она брала меня с собой на съемки, например, когда снимался фильм "Яблоко на ладони"».
Но быть только женой офицера и матерью Клюева не желала. Тогда супруг устроил Татьяну заведующей клубом при таксопарке. Но во время ее руководства случилось ЧП: с территории украли все инструменты, преступников не нашли.
Затем семья перебралась в Ленинград, где Дмитрий Гагин поступил в академию. Но климат не подошел ребенку, и пришлось вернуться на Черноморское побережье.
Татьяна вновь стала искать работу. И тогда друзья пристроили ее в клуб знакомств. С легкой руки актрисы многие одинокие сердца обрели пару.
Когда глава семейства вернулся из Северной столицы, был немного удивлен занятием жены и запретил ей исполнять роль свахи. Тогда клиенты стали ходить толпами к ним домой. И морской офицер вел беседы по душам с одинокими мужчинами, а Татьяна — с женщинами.
Фото: Кадр из программы
В последний раз Татьяна Клюева снялась в кино в 1995 году. После выхода на экраны сериала «Остров любви» она окончательно распрощалась с актерством. Но вскоре нашла себя в деле, напрямую связанном с кинематографом.
Актриса редко дает интервью, но недавно сделала исключение для Андрея Малахова, появившись в его популярной программе.
«Теперь я председатель представительства Союза кинематографистов в Севастополе, — рассказала актриса в шоу «Привет, Андрей!». — И прилагаю все силы, чтобы сделать музей. Сережа умер (Сергей Николаев сыграл в «Варваре-красе, длинной косе» царского сына, — прим. ред.), но после него остался большой архив. В Дом кино мы принимаем все, вплоть до шнурков, чтобы потом рассказывать, что к ним прикасался кто-то известный».
Сыну актрисы Яну Гагину 45 лет, у него растет 12-летняя дочь Анна. Семья живет в Крыму. Ян по образованию юрист. Но в последние годы отдает себя военному делу, о работе он много не рассказывает — не имеет права. Но известно, что он принимал участие в событиях весны 2014 года.
Актерская карьера его не привлекала, хотя он снимался с матерью в одном из проектов. «Скажу, может быть, пафосно: предпочитаю быть настоящим мужчиной в жизни, а не играть таких в кино. Иногда включаю телевизор и думаю: некоторые актеры похожи на плюшевых коршунов, вроде бы коршун, но ненастоящий. Естественно, не все такие, но есть. Многие из тех, кто на экране изображает мачо, даже в армии не служили. Артисты маминого поколения, в отличие от нынешних молодых, служили», — рассказывал Ян Гагин в интервью.
Татьяна Клюева все свободное время отдает внучке Ане и заботе о своих кинодетищах. Часто в гости к ней приезжают друзья молодости. Почти полвека актриса дружит с Натальей Варлей, с которой созванивается каждый день.
Исполнительница роли Варвары-красы говорит, что не жалеет об однажды принятом решении: «Возможно, как актриса я могла бы достичь большего. Но, если бы у меня совсем не было этой профессии, сколько бы я потеряла... А так, сколько чудесных людей узнала, сколько мест объездила. Это было мое осознанное решение. Так о чем сожалеть?..».
Фото: Kinopoisk.ru, кадры фильмов и программы «Привет, Андрей!»/ «Россия 1», Facebook