Отказ от съемок и работа свахой: чем живет и как выглядит актриса, сыгравшая Варвару-красу

Когда Татьяна Клюева училась в десятом классе, ее на пробы пригласил легендарный Александр Роу, подбиравший актрису для сказки «Огонь, вода и медные трубы». Клюева была всем хороша, но выглядела моложе своих лет, и роль ушла к другой красавице — Наталье Седых.

Клюева расстроилась, но Роу обещал пригласить ее на съемки следующего фильма. И слово сдержал. Так Татьяна снялась в сказке «Варвара-краса, длинна коса» и стала всесоюзной знаменитостью.

Александр Роу был человеком оригинальным, крикливым, с характером. Во время работы с ним юная Таня просила разрешения сходить с коллегами в кино или на танцы. Но, чтобы артистка ни на что не отвлекалась от работы, он пристегивал ее к себе огромной булавкой.