Почему юная звезда фильма «Бедная Саша» после успеха фильма не стала известной актрисой

Юля родилась в Москве в 1985 году. С ранних лет она занималась творчеством: танцевала, посещала кружок художественной речи, изучала иностранные языки. Девочка хорошо училась в школе для одаренных детей.

Еще будучи школьницей, она знала, что хочет стать непременно только актрисой. В кино, по словам Юлии, она попала случайно. И на следующий же день после выхода «Бедной Саши» проснулась знаменитой. «Я не думала, что на роль возьмут именно меня», — признавалась в момент прославившаяся девочка.

Идеалом Юли Черновой была Людмила Гурченко. И девочка после окончания школы поступила в ГИТИС. «В театре хочу играть, мне нравятся драматические роли… Но в кино я хочу больше!» — признавалась она.

Несмотря на большие надежды и все шансы стать известной, карьера Юлии Черновой в кино не сложилась. Она снялась всего в семи фильмах, которые не поднялись до уровня «Бедной Саши». В последний раз актриса появилась на экранах в 2014-м в «Аромате шиповника».