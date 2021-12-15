Почему юная звезда фильма «Бедная Саша» после успеха фильма не стала известной актрисой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр фильма
Тигран Кеосаян снял фильм, который полюбился зрителям. Ведь в комедии, снятой специально к Новому году есть все: легкий и оптимистичный сюжет, атмосфера праздника, звездный состав... Главная роль досталась 12-летней Юле Черновой, это был ее первый опыт работы в кино. И девочка с поставленной задачей блестяще справилась, на экране выглядела не хуже своих именитых коллег.
Но, как часто случается, юная звезда загорается, а потом так же быстро и гаснет...
Фото: Кадр фильма
Юля родилась в Москве в 1985 году. С ранних лет она занималась творчеством: танцевала, посещала кружок художественной речи, изучала иностранные языки. Девочка хорошо училась в школе для одаренных детей.
Еще будучи школьницей, она знала, что хочет стать непременно только актрисой. В кино, по словам Юлии, она попала случайно. И на следующий же день после выхода «Бедной Саши» проснулась знаменитой. «Я не думала, что на роль возьмут именно меня», — признавалась в момент прославившаяся девочка.
Идеалом Юли Черновой была Людмила Гурченко. И девочка после окончания школы поступила в ГИТИС. «В театре хочу играть, мне нравятся драматические роли… Но в кино я хочу больше!» — признавалась она.
Несмотря на большие надежды и все шансы стать известной, карьера Юлии Черновой в кино не сложилась. Она снялась всего в семи фильмах, которые не поднялись до уровня «Бедной Саши». В последний раз актриса появилась на экранах в 2014-м в «Аромате шиповника».
Фото: Кадр фильма
Но, как судьба волей случая привела Юлию в кино и театр, также развернула ее и в другую сторону.
Несколько лет Юлия Чернова играла в «Театре, которого нет». После она с семьей — мужем и дочерью она перебралась в Люксембург. После замужества она взяла фамилию супруга — Острецова. Там она основала центр Maison des Arts и театральную студию для детей и взрослых MASTERSKAYA при Российском центре науки и культуры в Люксембурге.
Фото: Кадр программы
Школу Юлия основала в паре с Ириной Мухамедиевой. Причем, идея пришла спонтанно, во время первого мирового локдауна из-за коронавируса.
«Я все детство провела в Доме творчества на Воробьевых горах, где было много студий и кружков. И что-то такое я хотела найти здесь для своих детей, но не нашла, — рассказала Юлия Острецова в эфире радиопрограммы Radioshow Ara Russia in Luxembourg. — Поэтому решили сами основать такую школу. В ней четыре программы: русский язык, вокал, театр, танцы».
И теперь Юлия передает некогда самой полученные знания и опыт малышам.
Фото: кадры фильмов, kinopoisk.ru, кадры youtube-канала Radioshow Ara Russia in Luxembourg