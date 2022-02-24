Ради кого Елена Соловей променяла карьеру известной актрисы на роль американской домохозяйки

Ради кого Елена Соловей променяла карьеру известной актрисы на роль американской домохозяйкиИнтересные факты о музе Никиты Михалкова
Елена Соловей прославилась ролями в фильмах «Вам и не снилось», «Раба любви», «Ищите женщину», «Без семьи» и многими другими. В советском кино было много блистательных актрис, но Елена отличалась не только талантом, но и выразительной внешностью — огромными и всегда печальными глазами и тонким нежным голосом.
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Фото: Кадр программы
Елена Соловей родилась 24 февраля 1947 года в Германии в семье офицера Якова Соловья и фронтовой медсестры Зинаиды Шматовой. В интервью актриса рассказывала, что детство ее было счастливым, она росла в абсолютной любви и заботе.
Фото: Кадр программы
«Неважно, какое у тебя детство — военное или нет, сытое или нет. Оно должно быть счастливым. У меня было такое», — говорила актриса, добавляя, что благополучные отношения в семье сделали ее уверенным в себе человеком, выросшим без комплексов.
С юности Соловей знала, что хочет стать актрисой, но мама видела ее врачом. Елена даже думала поступать в медицинский вуз, но представила, что придется сдавать точные науки, вся охота отпала. В итоге после школы она не стала студенткой, а пошла работать. А уже через год успешно выдержала вступительные испытания во ВГИК, который окончила в 1970 году.
Талант красавицы разглядели рано, поэтому в кино она попала, будучи студенткой. Сначала ей предлагали небольшие роли, но после выхода на экраны фильма «Король-олень» ее карьера пошла в гору.
Елену Соловей называли музой Никиты Михалкова. Она снялась в нескольких его фильмах. Причем «Неоконченную пьесу для механического пианино» он задумал только ради нее. И Елена играть отказалась!
К тому времени она уже была замужем за художником-декоратором Юрием Пугачом, у супругов уже были маленькая дочь Ирина и новорожденный сын Павел. Семья была для актрисы на первом месте, мужа она любила безмерно, поэтому не хотела ставить карьеру превыше близких и упорно отказывала Никите Михалкову. Но после долгих уговоров она все же согласилась сниматься, однако на своих условиях.
Фото: Кадр фильма
«Никита Сергеевич Михалков подарил мне опыт жизни с такими потрясающими партнерами. Он отличался тем, что очень любил своих актеров. Актерская профессия очень тяжелая, в чем-то бесстыдная. Она разлагает, вынимает все, выставляет напоказ все. Никита Сергеевич это очень тонко чувствовал и любил нас всех… Поэтому с ним я была готова на любые откровения во время работы, я чувствовала, что меня поймут и примут», — описывала актриса позднее отношения с режиссером.
Соловей была настолько популярна и востребована, что каждый год выходило по два фильма с ее участием: «Свет в окне», «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы», «Деревенская история», «Ищите женщину», «Обрыв», «Рогоносец», «Софья Ковалевская», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Доченька», «Артистка из Грибова», «Сороковой день» и другие.
Супруг актрисы Юрий Пугач тоже был востребован в профессии. Он работал художником-постановщиком на «Ленфильме», участвовал в создании известных картин: «Дневник директора школы», «Фонтан», «Завещание профессора Доуэля», «Мой друг Иван Лапшин».
Елена Соловей единственная российская актриса, получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского международного кинофестиваля как лучшая актриса второго плана в фильме «Факт» 1981 года.
Начало 1990-х годов стало непростым для страны, для культуры, для кино и лично для Елены Соловей. Она снималась, но фильмы были уже не такого уровня, в каких она играла раньше. Страна разваливалась, перспективы были облачными. К тому же Юрию Пугачу поставили страшный диагноз — у него были проблемы с почками. Медицина на родине в то время была в упадочном состоянии. И семья решилась на эмиграцию.
Многие тогда посчитали, что изнеженная Соловей попросту сбежала из страны подальше от проблем в благополучную Америку. На деле она пыталась спасти супруга. «Тогда я поняла, что моей карьере успешной и счастливой актрисы пришел конец. Меня никто не гнал, мы сами решили уехать. Я четко понимала, что теперь буду заботиться о семье, а об остальном надо забыть», — вспоминала Елена Соловей.
Фото: Кадр программы
Народная артистка также отмечала, что не видела перспективы для благополучного будущего дочери и сына. В США они получили высшее образование: Ирина стала генетиком, а Павел — иммунологом.
«На эмиграцию мы решились и ради детей тоже. Но они не любят, когда я так говорю», — признается актриса. Она не скрывает, что весь путь в самолете из России в США она плакала, но о своем решении не пожалела.
В Америке Юрию Пугачу помогли. После переезда он прожил еще много лет. Его не стало в 2019 году, вскоре после операции по пересадке почки, в очереди на которую он стоял долгие годы. Кстати, жена хотела отдать ему свой орган, но он отказался. Операция прошла, казалось, успешно, но через несколько дней Пугач скоропостижно скончался — организм не выдержал нагрузки.
Фото: Кадр программы «Судьба человека»
Первые годы после переезда в США Елена Соловей была домохозяйкой, от интервью отказывалась. Сейчас она преподает русский язык в своей театральной студии недалеко от Нью-Джерси. В основном там занимаются дети выходцев из России.
Дочь Елены Соловей Ирина живет в Лейпциге, у нее трое детей. Павел с семьей обосновался в Нью-Йорке, у него растет сын. Все внуки актрисы прекрасно говорят по-русски.
Мысли о том, чтобы вернуться, Елена Соловей даже не допускает. «Я уже немолода. Мне трудно решиться на подобные перемены. Да и моя родина, мой Ленинград остались лишь в воспоминаниях, — говорит она. — Америка остается для меня чужой, но я благодарна этой стране, которая меня не выкинула и помогла моим детям встать на ноги».
Фото: Yury Pilipenko/ Global look press, кадры фильмов и программ «Судьба человека»/ Россия и «Пусть говорят»/ Первый канал