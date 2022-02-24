Ради кого Елена Соловей променяла карьеру известной актрисы на роль американской домохозяйки

«Неважно, какое у тебя детство — военное или нет, сытое или нет. Оно должно быть счастливым. У меня было такое», — говорила актриса, добавляя, что благополучные отношения в семье сделали ее уверенным в себе человеком, выросшим без комплексов.

С юности Соловей знала, что хочет стать актрисой, но мама видела ее врачом. Елена даже думала поступать в медицинский вуз, но представила, что придется сдавать точные науки, вся охота отпала. В итоге после школы она не стала студенткой, а пошла работать. А уже через год успешно выдержала вступительные испытания во ВГИК, который окончила в 1970 году.

Талант красавицы разглядели рано, поэтому в кино она попала, будучи студенткой. Сначала ей предлагали небольшие роли, но после выхода на экраны фильма «Король-олень» ее карьера пошла в гору.