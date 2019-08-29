Поцелуи, слезы счастья и роскошные платья невест: самые яркие летние свадебные видео звезд

Этим летом Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли сказочную, очень душевную и романтичную свадьбу в живописном итальянском городке Сорренто. Резо Гигинеишвили и Татьяна Оболенцева устроили после росписи в ЗАГСе зажигательную вечеринку для друзей, на которой невеста появилась в дерзком мини-платье. Супермодель Карли Клосс и миллиардер Джошуа Кушнер организовали вторую свадьбу в ковбойском стиле. А торжество по случаю бракосочетания сына известного модельера Эли Сааба и его избранницы Кристины Мурад стало, пожалуй, самым роскошным. Яркие моменты этих и других летних церемоний регистрации брака знаменитостей — в нашем видео.