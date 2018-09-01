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Платье в стиле доски объявлений, плед на плечах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наоми Уотс

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На прошедшей неделе звезды снова неудачно экспериментировали со стилем, пытались показать себя во всей красе и выходили на красные дорожки не в самых удачных нарядах.

Наоми Уотс

Наоми Уотс в этом году стала членом жюри Венецианског кинофестиваля и появилась на открытии мероприятия в платье, похожем на доску объявлений.

Даниель Кифала

Даниель Кифала в Венеции, видимо, боялась замерзнуть и накинула на розовое платье что-то очень похожее на красных теплый плед.

Клэр Фой

Розовую тему на венецианском кинофестивале продолжила Клэр Фой, появившаяся на красной дорожке в полупрозрачном куске розовой ткани. Платьем мы бы это не назвали.

Барбара Палвин

Барбара Палвин тоже вышла на красную дорожку в чем-то, смутно напоминавшем платье.

Колби Минифи

Комбинезон Колби Минифи мы бы не советовали носить никому даже на даче.

Кейт Краш

Кейт Краш решила продемонстрировать свой неординарный стиль. Получилось так себе.

Райдел Линч

Советуем Райдел Линч сжечь этот топ и срочно записаться на маникюр.

Даниэль Лин

Если вам когда-нибудь захочется надеть асимметричный полупрозрачный золотистый хала, напоминающий крылья мухи, как это сделала Даниэль Лин, просто не делайте этого.

Слава

Жуткая розовая юбка и косуха в стразах — не лучший способ заявить о своей дерзости. На этот раз Слава нас разочаровала.

Наталья Бочкарева

Похудевшая Наталья Бочкарева все еще находится в поисках нового стиля. Пока получается неудачно.

Наталья Подольская

Наталья Подольская надела пижамку с длинными рукавами на вечеринку одной из радиостанций. Выглядела певица так, как будто забыла одеться снизу.

Фото: globallookpress, starface

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