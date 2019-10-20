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Платье-«тряпка», наряды леопарда и змеи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Никки Рид

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

На минувшей неделе некоторые знаменитости перестарались в своем стремлении выглядеть неординарно и выбрали слишком странные наряды. А другие отдали предпочтение чрезмерно откровенным и вульгарным платьям, в которых выглядели пошло и непривлекательно.

Никки Рид

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Звезда саги «Сумерки» Никки Рид вышла в свет в платье в стиле 20-х годов, но гламурный ретро-выход получился так себе. Полупрозрачное платье темно-зеленого цвета на актрисе было похоже на... тряпку и не слишком ее красило.

Джои Кинг

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Джои Кинг выгуляла в свете очень странный наряд, похожий на цветастую подушку, надетую поверх черного комбинезона, похожего на костюм водолаза...

Софи Закер

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Образ Софи Закер нас не впечатлил и даже немного напугал. Особенно эффектно смотрелись огромные кроссовки с небритыми ногами — под цвет странной прозрачной кофточки, надетой поверх атласного старомодного платья.

Бланка Бланко

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Не впечатлило нас и вычурное леопардовое платье Бланки Бланко, которая регулярно выходит в свет не в самых удачных нарядах.

Сьюзан Крайер

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Сьюзан Крайер в своем странном топе болотных оттенков и брюках с питоновым принтом и вовсе была похожа на усохшую змею.

Элси Фишер

Фото: Global Look Press / Famous/ACE Pictures

Элси Фишер нарядилась в костюм, который сидел на ней просто отвратительно. Брюки и вовсе выглядели так, как будто под ними были надеты памперсы.

Эйслинг Беа

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Брючный бархатный костюм Эйслинг Беа, похожий на домашнюю пижаму, тоже смотрелся так себе.

Гугу Мбата-Роу

Фото: Global Look Press / AdMedia

Гугу Мбата-Роу позировала фотографам в мятом платье, которое, как казалось, вот-вот с нее спадет.

Аннабелль Уоллис

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Аннабелль Уоллис вышла в свет в комбинезоне, в котором была похожа то ли на полуголую официантку, то ли на стриптизершу, то ли девушку, нарядившуюся для ролевых игр.

Лорен Дейгл

Фото: Global Look Press / Dara-Michelle Farr/AdMedia

Не понимаем, зачем Лорен Дейгл вообще надела это платье. Выглядела она в нем совершенно непривлекательно.

Джорджиана Росас, Лекси Харт и Бриттни Ана, Эвери Мари и Тонейта Морган

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Джорджиана Росас

Фото: Global Look Press / face to face

За «голые», вульгарные и не оставляющие простора для воображения платья на минувшей неделе отвечали Джорджиана Росас, Лекси Харт и Бриттни Ана, Эвери Мари и Тонейта Морган.

Фото: globallookpress

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