Платье-«тряпка», наряды леопарда и змеи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Никки Рид
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Звезда саги «Сумерки» Никки Рид вышла в свет в платье в стиле 20-х годов, но гламурный ретро-выход получился так себе. Полупрозрачное платье темно-зеленого цвета на актрисе было похоже на... тряпку и не слишком ее красило.
Джои Кинг
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Джои Кинг выгуляла в свете очень странный наряд, похожий на цветастую подушку, надетую поверх черного комбинезона, похожего на костюм водолаза...
Софи Закер
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Образ Софи Закер нас не впечатлил и даже немного напугал. Особенно эффектно смотрелись огромные кроссовки с небритыми ногами — под цвет странной прозрачной кофточки, надетой поверх атласного старомодного платья.
Бланка Бланко
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Не впечатлило нас и вычурное леопардовое платье Бланки Бланко, которая регулярно выходит в свет не в самых удачных нарядах.
Сьюзан Крайер
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Сьюзан Крайер в своем странном топе болотных оттенков и брюках с питоновым принтом и вовсе была похожа на усохшую змею.
Элси Фишер
Фото: Global Look Press / Famous/ACE Pictures
Элси Фишер нарядилась в костюм, который сидел на ней просто отвратительно. Брюки и вовсе выглядели так, как будто под ними были надеты памперсы.
Эйслинг Беа
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Брючный бархатный костюм Эйслинг Беа, похожий на домашнюю пижаму, тоже смотрелся так себе.
Гугу Мбата-Роу
Фото: Global Look Press / AdMedia
Гугу Мбата-Роу позировала фотографам в мятом платье, которое, как казалось, вот-вот с нее спадет.
Аннабелль Уоллис
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Аннабелль Уоллис вышла в свет в комбинезоне, в котором была похожа то ли на полуголую официантку, то ли на стриптизершу, то ли девушку, нарядившуюся для ролевых игр.
Лорен Дейгл
Фото: Global Look Press / Dara-Michelle Farr/AdMedia
Не понимаем, зачем Лорен Дейгл вообще надела это платье. Выглядела она в нем совершенно непривлекательно.
Джорджиана Росас, Лекси Харт и Бриттни Ана, Эвери Мари и Тонейта Морган
Фото: Global Look Press / face to face
За «голые», вульгарные и не оставляющие простора для воображения платья на минувшей неделе отвечали Джорджиана Росас, Лекси Харт и Бриттни Ана, Эвери Мари и Тонейта Морган.
Фото: globallookpress
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