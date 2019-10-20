Платье-«тряпка», наряды леопарда и змеи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Звезда саги «Сумерки» Никки Рид вышла в свет в платье в стиле 20-х годов, но гламурный ретро-выход получился так себе. Полупрозрачное платье темно-зеленого цвета на актрисе было похоже на... тряпку и не слишком ее красило.

Джои Кинг