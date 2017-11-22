Девушки показали, что даже с безупречной фигурой в неудачном наряде можно выглядеть плохо, а классические строгие вещи могут прибавить несколько лет, если они вам не подходят.

Анна Калашникова

Анна Калашникова разлюбила обильно декорированные платья в пол, в которых ходила и в пир, и в мир, и в добрые люди, и решила переключиться на более дерзкие и откровенные наряды. Полумеры певица не приемлет, так что теперь появляется на публике в нарядах, напоминающих то ли платья исполнительниц латино-американских танцев, то ли стриптизерш. Нюша

Певица Нюша пыталась собрать эллегантный, в меру строгий и при этом сексуальный и женственный образ. Подвел бюстгальтер не по размеру, с пуш-апом и рисунком под тончашей полупрозрачной водолазкой, под которой надо носить белье в стиле «вторая кожа». Диана Крюгер

Диана Крюгер развелась, почувствовала дух свободы и начала экспериментировать. Со стилем в том числе. Выглядеть актриса стала необычно, как с каждым разом все более неудачно. Елена Летучая

Елена Летучая любит строгий эллегантный стиль и классические костюмы с изюминкой. Но на этот раз телеведущая явно промахнулась. Даже блестки не спасли этот костюм партработника, в котором Лена выглядит лет на десять, а то и двадцать старше своего возраста. Елена Подкаминская

Ярко-оранжевое мини-платье c объемными оборками в верхней части не сочетается со строгими черными лодочками и не подходит для довольно будничного светского мероприятия. Остается только любоваться стройной фигурой Елены Подкаминской, которую сложно чем-либо испорить. Дайана Росс

Дайна Росс надела платье, похожее на мятый мешок, широкий утягивающий пояс-резинку поверх и шляпу, напоминающую непроходимые заросли. Стройную и не по годам моложавую певицу так и хотелось освободить от всего этого «мусора», когда она вышла на красную дорожку одной из музыкальных премий. Николь Кидман

Нет, Николь Кидман не готовится к роли стриптизерши из Техаса. Так актриса решила одеться на вручение одной из музыкальных премий, чтобы поддержать супруга Кита Урбана. Дэйзи Ридли