Платье в виде скатерти, расходящаяся на животе рубашка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

С Хелен Йорк так и хочется снять платье, не правда ли? Но не потому что она в нем чудо как хороша и чертовски соблазнительна, а потому что оно скорее похоже на скатерть для обеденного стола, а не на наряд для выхода на красную дорожку.

Лина Данэм