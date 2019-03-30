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Платье в виде скатерти, расходящаяся на животе рубашка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хелен Йорк

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
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Некоторые знаменитости на минувшей неделе позировали фотографам на красных дорожках в совершенно неподходящих для светских выходов нарядах. Другие неумело пытались создать эффектный образ, а третьи не угадали с размером одежды.

Хелен Йорк

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia

С Хелен Йорк так и хочется снять платье, не правда ли? Но не потому что она в нем чудо как хороша и чертовски соблазнительна, а потому что оно скорее похоже на скатерть для обеденного стола, а не на наряд для выхода на красную дорожку.

Лина Данэм

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia

Лина Данэм выступает за подибозитив и любит расслабленную удобную одежду. Но этот пижамный костюм ее явно не красил и портил и без того неидеальную фигуру. Особенно неудачно смотрела блузка, расходящаяся на ее животе.

Ким Кардашьян

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Ким Кардашьян продолжает модные эксперименты и стремиться с помощью одежды демонстрировать свои формы во всей красе. На этот раз звезда реалити появилась на публике к странного вида прозрачном комбинезоне c люрексом, похожем на натянутые до самой шеи колготки.

Ивана Бакеро

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia

Прозрачный наряд Иваны Бакеро нас тоже не впечатлил. Особенно из-за воланов и рюш, ниспадающих красными волнами между ее ног.

Анастасия Волочкова

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Анастасия Волочкова по -прежнему не изменяет своему стилю, а мы продолжаем включать ее в наш список модных провалов.

Симона Бориони

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Симона Бориони явно переборщила с игривыми нотками в своем в своем эффектном наряде. Малиновая бархатная водолазка, пушистая шубка, короткие брючки, кружевные носочки и пряжка на ремне в виде сердечка... Выглядит все вместе довольно нелепо.

Мария Кожевникова

Фото: Starface

Мария Кожевникова попала в наш список только из-за длины брюк. Слишком длинные, они некрасиво волочились по красной дорожке и визуально портили фигуру.

Мередит Виейра

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia

Мередит Виейра была похожа на школьную учительницу, которая привела класс на экскурсию по красной дорожке.

Маргарет Колин

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia

А Маргарет Колин, судя по наряду, вышла на красную дорожку, только проснувшись. Растрепанные волосы, ночнушка, халат и тапочки, с которыми она решила сочетать темные колготки.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, getty

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