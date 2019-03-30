Платье в виде скатерти, расходящаяся на животе рубашка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Хелен Йорк
Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
С Хелен Йорк так и хочется снять платье, не правда ли? Но не потому что она в нем чудо как хороша и чертовски соблазнительна, а потому что оно скорее похоже на скатерть для обеденного стола, а не на наряд для выхода на красную дорожку.
Лина Данэм
Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
Лина Данэм выступает за подибозитив и любит расслабленную удобную одежду. Но этот пижамный костюм ее явно не красил и портил и без того неидеальную фигуру. Особенно неудачно смотрела блузка, расходящаяся на ее животе.
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Ким Кардашьян продолжает модные эксперименты и стремиться с помощью одежды демонстрировать свои формы во всей красе. На этот раз звезда реалити появилась на публике к странного вида прозрачном комбинезоне c люрексом, похожем на натянутые до самой шеи колготки.
Ивана Бакеро
Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
Прозрачный наряд Иваны Бакеро нас тоже не впечатлил. Особенно из-за воланов и рюш, ниспадающих красными волнами между ее ног.
Анастасия Волочкова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Анастасия Волочкова по -прежнему не изменяет своему стилю, а мы продолжаем включать ее в наш список модных провалов.
Симона Бориони
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Симона Бориони явно переборщила с игривыми нотками в своем в своем эффектном наряде. Малиновая бархатная водолазка, пушистая шубка, короткие брючки, кружевные носочки и пряжка на ремне в виде сердечка... Выглядит все вместе довольно нелепо.
Мария Кожевникова
Фото: Starface
Мария Кожевникова попала в наш список только из-за длины брюк. Слишком длинные, они некрасиво волочились по красной дорожке и визуально портили фигуру.
Мередит Виейра
Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
Мередит Виейра была похожа на школьную учительницу, которая привела класс на экскурсию по красной дорожке.
Маргарет Колин
Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
А Маргарет Колин, судя по наряду, вышла на красную дорожку, только проснувшись. Растрепанные волосы, ночнушка, халат и тапочки, с которыми она решила сочетать темные колготки.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, getty
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