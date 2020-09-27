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Платье-«штора», наряд салфетки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Мэдисон Мэй

Фото: Global Look Press/Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные — удачные и не очень — наряды. Мы выбрали самые провальные звездные образы минувшей недели.

Мэдисон Мэй появилась на одной из кинопремьер в очень коротком платье с огромными рукавами, как будто сшитом из старомодным блестящих штор.

Бланка Суарес

Бланка Суарес

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Бланка Суарес вышла в свет в платье, которое очень напоминало салфетку.

Клотильда Куро

Клотильда Куро

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Клотильда Куро продемонстрировала себя во всей красе в слишком откровенном платье с совершенно прозрачным верхом.

Абигель Круз

Абигель Круз

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Абигель Круз выгуляла необычное неудачное платье — прозрачное, с декором в виде «волосатых» розовых цветов.

Мария Педраса

Мария Педраса

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мария Педраса решила похвастаться стройной фигурой в весьма откровенном и не совсем подходящем для выходов в свет наряде — в черном боди с глубоким декольте и прозрачном халатике.

Гийомар Пуэрта

Гийомар Пуэрта

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Гийомар Пуэрта сочетала довольно странный топ с черным брючным костюмом с брюками с разрезами на штанинах. В итоге выглядела она как супергероиня или танцовщица гоу-гоу, на которую накинули одежду, чтобы она не замерзла.

Ариэль Домбаль

Ариэль Домбаль

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Ариэль Домбаль слишком увлеклась карточной темой, выбирая одежду и аксессуары для своего выхода в свет.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Любовь Успенская застряла в 90-х и снова вышла в свет в образе звезды шансона. Красное бархатное платье и черные ботфорты почеркнули стройную фигуру певицы, которая вполне может выбирать более достойные и интересные наряды.

Анастасия Макеева

Анастасия Макеева

Фото: Пресс-служба

Анастасия Макеева, наряды которой в последние годы становятся все более откровенными, снова вышла в свет в слишком провокационном наряде.

Анна Банщикова

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Анна Банщикова

Фото: Пресс-служба

Любимая многими телезрителями Анна Банщикова продолжает искать свой стиль и пока делает это не очень успешно. И спортивный, и классический стиль — все мимо.

Фото: пресс-служба, globallookpress

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