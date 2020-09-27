Платье-«штора», наряд салфетки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Гийомар Пуэрта сочетала довольно странный топ с черным брючным костюмом с брюками с разрезами на штанинах. В итоге выглядела она как супергероиня или танцовщица гоу-гоу, на которую накинули одежду, чтобы она не замерзла.

Ариэль Домбаль