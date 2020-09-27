Платье-«штора», наряд салфетки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Фото: Global Look Press/Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Мэдисон Мэй появилась на одной из кинопремьер в очень коротком платье с огромными рукавами, как будто сшитом из старомодным блестящих штор.
Бланка Суарес
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Бланка Суарес вышла в свет в платье, которое очень напоминало салфетку.
Клотильда Куро
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Клотильда Куро продемонстрировала себя во всей красе в слишком откровенном платье с совершенно прозрачным верхом.
Абигель Круз
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Абигель Круз выгуляла необычное неудачное платье — прозрачное, с декором в виде «волосатых» розовых цветов.
Мария Педраса
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Мария Педраса решила похвастаться стройной фигурой в весьма откровенном и не совсем подходящем для выходов в свет наряде — в черном боди с глубоким декольте и прозрачном халатике.
Гийомар Пуэрта
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Гийомар Пуэрта сочетала довольно странный топ с черным брючным костюмом с брюками с разрезами на штанинах. В итоге выглядела она как супергероиня или танцовщица гоу-гоу, на которую накинули одежду, чтобы она не замерзла.
Ариэль Домбаль
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Ариэль Домбаль слишком увлеклась карточной темой, выбирая одежду и аксессуары для своего выхода в свет.
Любовь Успенская
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Любовь Успенская застряла в 90-х и снова вышла в свет в образе звезды шансона. Красное бархатное платье и черные ботфорты почеркнули стройную фигуру певицы, которая вполне может выбирать более достойные и интересные наряды.
Анастасия Макеева
Фото: Пресс-служба
Анастасия Макеева, наряды которой в последние годы становятся все более откровенными, снова вышла в свет в слишком провокационном наряде.
Анна Банщикова
Фото: Пресс-служба
Любимая многими телезрителями Анна Банщикова продолжает искать свой стиль и пока делает это не очень успешно. И спортивный, и классический стиль — все мимо.
Фото: пресс-служба, globallookpress
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