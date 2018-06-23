Платье с «голым» верхом, юбка-колокол и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Джастина Валентайн появилась на красной дорожке в платье с абсолютно прозрачным верхом и продемонстрировала голую грудь, усыпанную искусственными белстящими цветами. Еще более эпатажным и странным наряд получился благодаря огромным плечам и ремню с баской. Но и этого Джастине показалось мало. Окончательно нас добил маникюр певицы, накручивавшей на пальцы с огромными цветными когтями пряди ярко-красных волос.

Холзи