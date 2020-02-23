### Дженна Ортега Дженна Ортега облачилась в чудное платье со стразами, рюшами, декольте и дырой на животе. Завершала образ сумка в виде пилюли...### Зои Дешанель Зои Дешанель появилась в свете в образе приторной зефирки: в кукольном платье из блестящей ткани с рюшами и бантиком, туфлях в стразах и сверкающим клатчем.### Энн-Мари Энн-Мари тоже была похожа на розовую зефирку, только выглядела более вызывающе. Декольте, мини, рюши, шнуровка, разрезы... В общем, стриптизерша в образе Марии-Антуанетты.### Лиззо Продолжила «сладкую» тему певица Лиззо, позировавшая фотографам на красной дорожке в образе шоколадки, с которой надо сорвать обертку...### Яна Палласке Пожалуй, самый странный на минувшей неделе наряд выгуляла Яна Палласке, появившаяся на открытии Берлинского кинофестиваля в чем-то похожем на спадающую с нее смирительную рубашку.### Андреа Бордо Андреа Бордо появилась на публике в платье-комбинации, которое смотрелось на ней как мятая сорочка не по размеру.### Ава Аллен Ава Аллен тоже вышла в свет в чем-то похожем на нижнее белье, в котором не выглядела ни стильно, ни шикарно...### Алексис Кнапп Алексис Кнапп, напротив, оделась слишком скромно и... забавно. И была похожа на сельскую школьную учительницу.### Лив Хьюсон Лив Хьюсон явно перемудрила с нарядом... Возможно, без зеленого халата все это смотрелось бы луше.### Грэйс Родэ Победительницей в номинации «Худший наряд недели» стала Грэйс Родэ в своем леопардовом комбинезоне, еле прикрывавшем ей силиконовую грудь. Фото: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!