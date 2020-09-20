Платье попугая, наряд павлина и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные — удачные и не очень — наряды. Мы выбрали самые провальные звездные образы с Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра» за прошедшую неделю.