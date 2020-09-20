Платье попугая, наряд павлина и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Елена Морали
Елена Морали появилась на одной из кинопремьер Венецианского фестиваля в нелепом и слишком откровенном красном платье, в котором была похожа на попугая.
Андреа Яссин Гейе
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Андреа Яссин Гейе позировала фотографам на красной дорожке в образе павлина...
Луиза-Селин Гаффрон
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Луиза-Селин Гаффрон облачилась в очень короткое платье-пузырь, как будто сшитое из штор, а завершить образ решила белыми колготками в сетку. Нам понравились только украшения тиз жемчуга.
Синтия Самюэл
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Синтия Самюэл решила подчернуть недостатки фигуры ярком-синим платьем-бюстье со слишком широкой юбкой и высоким разрезом.
Хуана Ариас
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Хуана Ариас могла бы выглядеть шикарно в платье без нелепого огромного верха и в более изящной стильной обуви.
Мишел Карпенте
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Мишел Карпенте выбрала для выхода в свет очень странное платье — неполовину прозрачное с нелепыми вышивками и будто спадающей юбкой из тюля.
Элиса Де Панисис
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Элиса Де Панисис продемонстрировала «грустный» бюст и неидеальный живот в слишком откровенном прозрачном платье с пышной юбкой из тюля.
Мила Суарес
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Мила Суарес буквально сверкала трусами на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в очень сомнительного вида платье с прозрачной юбкой.
Юлия Ауг
Фото: Пресс-служба
Юлия Ауг выбрала прозрачный наряд, похожий на занавеску, для появления на одной из премьер фестиваля «Кинотавр».
Катерина Шпица
Фото: Пресс-служба
Катерина Шпица перестаралась в своем стремлении к сексапильности и провокационности: прозрачная юбка, массивная металлическая цепь на шее, мини-юбка с кожаной вставкой, шляпа... Получился то ли образ для маскарада, то ли для приватных танцев.
Сабина Ахмедова
Фото: Пресс-служба
Сабина Ахмедова, наряды которой в последнее время становтяся все короче, вышла на красную дорожку кинофестиваля в Сочи в чем-то слишком похожем на нижнее белье.
Анна Банщикова
Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова на «Кинотавре», наоборот, решила вовсе не наряжаться и не продумывать свои наряды. В итоге актриса выглядела так, как будто случайно попала на красную дорожку.
Фото: globallookpress, пресс-служба
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