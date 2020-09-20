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Платье попугая, наряд павлина и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Елена Морали

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные — удачные и не очень — наряды. Мы выбрали самые провальные звездные образы с Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра» за прошедшую неделю.

Елена Морали

Елена Морали появилась на одной из кинопремьер Венецианского фестиваля в нелепом и слишком откровенном красном платье, в котором была похожа на попугая.

Андреа Яссин Гейе

Андреа Яссин Гейе

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Андреа Яссин Гейе позировала фотографам на красной дорожке в образе павлина...

Луиза-Селин Гаффрон

Луиза-Селин Гаффрон

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Луиза-Селин Гаффрон облачилась в очень короткое платье-пузырь, как будто сшитое из штор, а завершить образ решила белыми колготками в сетку. Нам понравились только украшения тиз жемчуга.

Синтия Самюэл

Синтия Самюэл

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Синтия Самюэл решила подчернуть недостатки фигуры ярком-синим платьем-бюстье со слишком широкой юбкой и высоким разрезом.

Хуана Ариас

Хуана Ариас

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Хуана Ариас могла бы выглядеть шикарно в платье без нелепого огромного верха и в более изящной стильной обуви.

Мишел Карпенте

Мишел Карпенте

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мишел Карпенте выбрала для выхода в свет очень странное платье — неполовину прозрачное с нелепыми вышивками и будто спадающей юбкой из тюля.

Элиса Де Панисис

Элиса Де Панисис

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Элиса Де Панисис продемонстрировала «грустный» бюст и неидеальный живот в слишком откровенном прозрачном платье с пышной юбкой из тюля.

Мила Суарес

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мила Суарес буквально сверкала трусами на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в очень сомнительного вида платье с прозрачной юбкой.

Юлия Ауг

Юлия Ауг

Фото: Пресс-служба

Юлия Ауг выбрала прозрачный наряд, похожий на занавеску, для появления на одной из премьер фестиваля «Кинотавр».

Катерина Шпица

Катерина Шпица

Фото: Пресс-служба

Катерина Шпица перестаралась в своем стремлении к сексапильности и провокационности: прозрачная юбка, массивная металлическая цепь на шее, мини-юбка с кожаной вставкой, шляпа... Получился то ли образ для маскарада, то ли для приватных танцев.

Сабина Ахмедова

Сабина Ахмедова

Фото: Пресс-служба

Сабина Ахмедова, наряды которой в последнее время становтяся все короче, вышла на красную дорожку кинофестиваля в Сочи в чем-то слишком похожем на нижнее белье.

Анна Банщикова

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Анна Банщикова

Фото: Пресс-служба

Анна Банщикова на «Кинотавре», наоборот, решила вовсе не наряжаться и не продумывать свои наряды. В итоге актриса выглядела так, как будто случайно попала на красную дорожку.

Фото: globallookpress, пресс-служба

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