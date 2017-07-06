Девушки в очередной раз показали, как важно не перестараться в попытках надеть необычные вещи от известных брендов и показать свою оригинальность.

Маша Цигаль

Маша Цигаль продолжает ходить по светским вечеринкам так, словно собралаcь на рейв, но случайно попала не по адресу. На этот раз дизайнер пришла на день рождения Екатерины Одинцовой в зеленом платье, как будто сшитом из походной палатки, а чтобы все выглядело празднично, надела атласные туфли цвета фуксии и взяла с собой розовый квадратик, похожий на клатч, — в цвет приклеенных прядей волос. Екатерина Белова

На днях на летней террасе ресторана в центре Москвы прошел коктейль в честь предстоящей церемонии вручения премии Glamour. В числе гостей был бывший главный редактор журнала GQ и начинающий режиссер Ким Белов. Сам Ким оделся по классике — вопросов нет. Но вот о чем думала его супруга, собираясь на вечеринку?! Алеся Кафельникова

На ту же вечеринку Алеся Кафельникова пришла в странном платье, похожем на черти как надетый помятый мужской пиджак. Как будто модель проснулась в «Ритце» и решила заглянуть на коктейль Glamour после бурной ночи. Келли Роуленд

Келли Роуленд могла бы составить Лесе Кафельниковой прекрасную компанию — тоже как будто только что из номера отеля (правда, душ успела принять) или из бассейна. В боди, похожем на купальник, и юбке, похожей на полотенце, певица появилась на премьере фильма Girls Trip. Бетти Баз

Тот случай, когда дизайнеры перемудрили с платьем, а девушка надела то, что ей не совсем подходит. На премьере фильма «Дюнкерк» Бетти Баз была в платье, сплющившем ей грудь и с огромными пышными рукавами в виде балетных пачек танцовщиц, нарисованных на плечах. Что вообще это такое было?! Мена Сувари

Один из самых ужасных образов прошедшей недели. Мена Сувари наворотила такого, что смотреть на это даже неудобно. Платье с юбкой камуфляжной расцветки и вышитой крестиком (!), верхом в горошек, старомодные босоножки и перламутровый клатч. Да еще и растрепанные волосы. Софи Тернер

Софи Тернер на премьере нового сезона сериала «Игра престолов» в платье Louis Vuitton, похожем на растянувшуюся футболку в блестках с рынка. С утра встать попить водички в таком — самое то. Или просто оно не идет Софи? Китти Спенсер