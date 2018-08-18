logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Платье лягушки», «квадратные» плечи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 24

Тайра Бэнкс

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На прошедшей неделе некоторые известные девушки снова устроили неудачные эксперименты. Среди них оказалась и Ким Кардашьян, которая попыталась втиснуть свои пышные формы в маленькое розовое платье, похожее на наряд для куклы ее дочери Норт.

Билли Ли

Платье Билли Ли было похоже на лягушачью кожу, которая вот-вот, как в известной сказке, исчезнет и девушка превратиться в потрясающую красавицу. Но в реальности такого не бывает..,.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян уже немного утомила своими голыми нарядами, подчеркивающими даже не каждый изгиб, а каждую мурашку ее тела. На этот раз она вышла в свет в тесном розовом платье, которое скорее бы подошло кукле ее дочери, чем ей самой.

Мелани Браун

Мелани Браун продолжает одеваться так, словно несется с горы на салазках прямо на дно модного прорубя. Девушки, просто запомните, что выглядеть голой — это еще не значит быть сексуальной.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкc не один десяток лет провела в модной индустрии, была одной из самых успешных моделей и наставницей в шоу для новых звезд моды, но в последнее время одевается все хуже и хуже. Может, пора нанять стилиста? Да и огромные накладные ресницы выглядят так себе.

Роуз Бирн

Вполне себе неплохое платье Роуз Бирн изуродовал огромный двойной кожаный ремень с карманами, похожий на кобуру. Как будто актриса вышла на красную дорожку, но ждет нападения неприятелей откуда-то с Запада.

Эшли Джордин

Нелепый комбинезон Эшли Джордин с золотым ремнем и ужасными туфлями стал, пожалуй, самым ужасным нарядом на прошедшей неделе.

Анна Мария Перес де Тагле

Анна Мария Перес де Тагле выглядела так, как будто она голой завернулась в траурную занавеску. Еще и подчеркнула лишние килограммы. Про туфли и прическу вообще промолчим.

Софи Досси

Софи Досси надела на себя что-то сшитое из формы пожарников и пыталась выглядеть в этом сексуально.

Кимми Шилдс

Просто знайте, надетая как платье длинная юбка с поясом — это еще не наряд для выхода в свет. Уверены, что вы и так это знаете, но вот Кимми Шилдс не в курсе.

Фото: globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Земфира впервые откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
Резко похудевшую Веру Брежневу сравнили с Анджелиной Джоли
Алла Пугачева затмила всех гостей на вечеринке Юлии Проскуряковой в Юрмале