«Платье лягушки», «квадратные» плечи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Тайра Бэнкc не один десяток лет провела в модной индустрии, была одной из самых успешных моделей и наставницей в шоу для новых звезд моды, но в последнее время одевается все хуже и хуже. Может, пора нанять стилиста? Да и огромные накладные ресницы выглядят так себе.

Роуз Бирн