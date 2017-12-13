Неделя выдалась богатой на фатальные модные провалы. Глядя на некоторых девушек, мы порой не верили своим глазам и даже не знали, что сказать.

Ким Виера

Бюстгальтер и кружевные брюки с рюшками, надетые на черные панталоны певицы Ким Виеры, стали, пожалуй, самым ужасным и нелепым нарядом на прошедшей неделе. Дэйзи Ридли

Звезда новых «Звездных войн» Дэйзи Ридли пришла на премьеру картины в платье, похожем на пятый мусорный мешок, завязанный на ее шее. Анастасия Волочкова

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась на минувшей неделе состоялась церемония вручения Российской национальной музыкальной премии. В центре внимания на красной дорожке, а затем и в СМИ оказалась Анастасия Волочкова. Балерина демонстрировала грудь в платье с таким декольте, что смотреть ей в глаза было решительно невозможно, а в высоком вырезе игриво смущали коллег черные кружевные чулки. Мэгалин Эчиканвоке

Представляете, как выглядела бы Анастасия Волочкова в платье, которое выгуляла на премьере фильма актриса Мэгалин Эчиканвоке? У девушек явно похожие вкусы. Филипп Киркоров

Филипп Киркоров уже не знает, как показать всем, что он король российского шоу-бизнеса. Весь в золоте и стразах, бархате и нелепой шапочке с крылышками певец демонстрировал свои награды на всей той же Российской национальной музыкальной премии, где блистала Волочкова. Гвендолин Кристи

Платье Гвендолин Кристи на премьере новых «Звездных войн» было похоже на пыльную занавеску, то ли покрытую плесенью, то ли облитую грязью из-под колес мимо проезжавшего автомобиля. Татьяна Веденеева

Татьяна Веденеева явно перемудрила с нарядом и в итоге напоминала какой-то абажюр в рюшах и перьях. Татьяна Буланова

Татьяна Буланова неудачно выбрала платье, которое прибавило ей несколько лет и килограммов. Виктория Крутая

Вика Крутая в коричневом бархатном мини-платье напоминала Винни-Пуха, выгядывающего из бочонка с медом. Киа Стивенс