Платье из лоскутов, мятая сорочка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Шер в свои 72 года может похвастаться подтянутой фигурой, вот только так откровенно ее демонстрировать ее все же не стоит. На кинопремии певица появилась в абсолютно прозрачном боди, а фигуру испортила слишком широкими штанами и каким-то странным мятым халатиком, который накинула сверху.

Лекс Скотт Дэвис