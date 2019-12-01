Платье «без загадки», нелепый латексный кобмез и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Лаура Кьятти
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Лаура Кьятти появилась на одной из кинопремьер в наряде «без загадки»: короткое платье с прозрачным верхом, обнажившим накладки для сосков на голой груди, было скорее похоже на одежду из секс-шопа, чем на нард для выхода в свет.
Наоми Скотт
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Наоми Скотт надела очень странный черный латексный комбинезон, который закрывал даже ее кисти и пальцы рук, а также щиколотки и пальцы ног. Выглядело довольно фриково. Поверх она надела короткое платье в синий цветочек.
Кристина Пиахет
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Кристина Пиахет в свои 50 лет может похвастаться юношеской фигурой, вот только... делать это не умеет. В прозрачном боди и бархатных брюках с низкой посадкой она выглядела пошло и совсем не классно.
Таллия Сторм
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
21-летняя Таллия Сторм прибавила себе возраста с помощью нелепой укладки, слишком яркого макияжа и феерично-неудачного наряда.
Талия Дин
Фото: Global Look Press / face to face
А Талия Дин тем временем выглядела так, как будто оделась в куски ткани, оставшиеся от неудачного наряда Кристины Пиахет.
Шэрон Корр
Фото: Global Look Press / face to face
Модная ошибка Шэрон Корр заключалась в том, что она выбрала довольно необычное и интересное платье, которое... ей совсем не шло.
Сиара
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Обладательница шикарной фигуры Сиара зачем-то решила облачиться в огромный пиджак с широкими плечами и штаны танцора диско, которые изуродовали ее фигуру.
Селена Гомес
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Селена Гомес надела слишком тесное платье не по фигуре, после входа в котором ее заподозрили в беременности, обвинили в безвкусии и сравнили с девушкой, которая только что вышла из душа в полотенце.
Кристина Агилера
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Криститна Алилера в последнее время выглядит неудачно во время выходов в свет. Прошедшая на минувшей неделе церемония MTV AMA не стала исключением.
Билли Айлиш
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На красной дорожке той же церемонии разочаровала нас и Билли Айлиш. Да, модная сейчас певица любит экстравагантно одеваться. Да, она не хочет соответствовать навязанным стандартам красоты. Да, она самобытная и интересная девушка. Но это же не повод выходить в свет в образе только что проснувшегося пчеловода!
Фото: globallookpress
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