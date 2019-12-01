passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Платье «без загадки», нелепый латексный кобмез и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 31

Лаура Кьятти

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На минувшей неделе снова не обошлось без модных провалов. На этот раз нас больше всего разочаровали девушки в слишком откровенных и странных нарядах, совсем не подчеркивающих их красоту и индивидуальность.

Лаура Кьятти

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Лаура Кьятти появилась на одной из кинопремьер в наряде «без загадки»: короткое платье с прозрачным верхом, обнажившим накладки для сосков на голой груди, было скорее похоже на одежду из секс-шопа, чем на нард для выхода в свет.

Наоми Скотт

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Наоми Скотт надела очень странный черный латексный комбинезон, который закрывал даже ее кисти и пальцы рук, а также щиколотки и пальцы ног. Выглядело довольно фриково. Поверх она надела короткое платье в синий цветочек.

Кристина Пиахет

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кристина Пиахет в свои 50 лет может похвастаться юношеской фигурой, вот только... делать это не умеет. В прозрачном боди и бархатных брюках с низкой посадкой она выглядела пошло и совсем не классно.

Таллия Сторм

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

21-летняя Таллия Сторм прибавила себе возраста с помощью нелепой укладки, слишком яркого макияжа и феерично-неудачного наряда.

Талия Дин

Фото: Global Look Press / face to face

А Талия Дин тем временем выглядела так, как будто оделась в куски ткани, оставшиеся от неудачного наряда Кристины Пиахет.

Шэрон Корр

Фото: Global Look Press / face to face

Модная ошибка Шэрон Корр заключалась в том, что она выбрала довольно необычное и интересное платье, которое... ей совсем не шло.

Сиара

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Обладательница шикарной фигуры Сиара зачем-то решила облачиться в огромный пиджак с широкими плечами и штаны танцора диско, которые изуродовали ее фигуру.

Селена Гомес

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Селена Гомес надела слишком тесное платье не по фигуре, после входа в котором ее заподозрили в беременности, обвинили в безвкусии и сравнили с девушкой, которая только что вышла из душа в полотенце.

Кристина Агилера

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Криститна Алилера в последнее время выглядит неудачно во время выходов в свет. Прошедшая на минувшей неделе церемония MTV AMA не стала исключением.

Билли Айлиш

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На красной дорожке той же церемонии разочаровала нас и Билли Айлиш. Да, модная сейчас певица любит экстравагантно одеваться. Да, она не хочет соответствовать навязанным стандартам красоты. Да, она самобытная и интересная девушка. Но это же не повод выходить в свет в образе только что проснувшегося пчеловода!

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!