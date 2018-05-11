Пластика носа, груди и не только: эволюция внешности Юлии Волковой

Юлия Волкова стала солисткой очень популярной в начале нулевых скандальной группы «Тату», когда ей было всего четырнадцать лет. С тех пор певица успела начать сольную карьеру, родить сына и дочь, пережить серьезную операцию, а также измениться внешне. О пластике Юля не любит говорить, однако совершенно очевидно, что она не раз совершенствовала фигуру и лицо с помощью пластических хирургов. Предлагаем посмотреть, как она менялась в течение почти двадцати лет.