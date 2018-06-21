Пластика губ, груди и не только: как менялась внешность Виктории Бони

Сегодня в 00:00Пластика губ, груди и не только: как менялась внешность Виктории БониКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 33Arrows-leftArrows-rightReloadВиктория Боня прославилась, став участницей реалити-шоу «Дом-2», в котором она была одной из самых ярких и красивых девушек. Скандальный проект Виктория покинула более десяти лет назад. С тех она успела попробовать себя в качестве телеведущей, актрисы и модели, родить дочь Анджелину, переехать сначала в Монако, а потом в Лос-Анджелес и... довольно сильно измениться внешне. Сама Виктория отрицает, что делала пластические операции. Предлагаем вам посмотреть, как она менялась с годами, и самим сделать выводы.Текст: Роман СтрастныйФото: instagram, globallookpress, eastnews, gettyТегиВиктория Боняпластикаувеличение грудиувеличение губпластика грудиЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровО чем говорятЭто интересноГороскопЗагрузка...