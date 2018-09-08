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Пижама нараспашку, коса до колен и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оливия Манн

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На прошедшей неделе знаменитости перестарались в попытках выглядеть сексуально. Многие оголились настолько и оделись в такие нелепые наряды, что смотреть на них было неловко.

Оливия Манн

Костюмы, похожие на пижамы, популярны уже не первый год. Но Оливия Манн явно перестаралась и пришла на премьеру фильма в шелковой пижамке с расстегнутым верхом. Не хватало только зубной щетки в руке.

Алсу

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Наряды Алсу на конкурсе «Новая волна» нас удивили. Обычно певица предпочитает классику и одевается сдержанно и стильно. На этот раз она решилась на эксперименты: коса до колен, белый халат, неудачное асимметричное платье-смокинг с босоножками и прозрачными носками... Зачем?!

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева приехала на «Новую волну» спустя три недели после родов и продемонстрировала стройную фигуру, но этот наряд выглядел довольно странно.

Хлоя Морец

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Хлоя Морец после расставания с Бруклином Бекхэмом начала экспериментировать со стилем, но получается это у нее так себе. 21-летняя актриса одевается так, что выглядит лет на десять старше своего возраста, и уродует фигуру «бабушкиными» платьями и странными нарядами.

Голан Хофит

Голан Хофит появилась на одной из кинопремьер Венецианского кинофестиваля в очень странном платье, от которого так и хочется чихнуть — от аллергии на цветение. Кривая пышная юбка ярких розовых, красных и оранжевых оттенков, огромный бант на плече, аляповатое блестящее украшение на поясе — у нас аллергия на это платье.

Лорен Джиралдо

Лорен Джиралдо пыталась одеться в стиле спортшик, но в итоге что-то пошло не так.

Кейт Бекинсейл

У Кейт Бекинсейл потрясающая фигура, но зачем вот так себя демонстрировать?! В этом «голом» платье, похожем на купальник с накинутым сверху парео, 45-летняя актриса выглядела как минимум нелепо.

Даниель Кифала

Даниель Кифала выбрала для выхода в свет такой наряд, который сумел изуродовать даже ее фигуру,
— платье ужасного зеленого цвета и безумного дизайна.

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли вышла на красную дорожку в платье с «голым» верхом, напоминавшем наряды в стиле БДСМ. Смотреть на модель было неловко — явный перебор с откровенностью и сексуальностью. Кто-нибудь мог накинуть на нее пиджак?

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, getty, eastnews

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