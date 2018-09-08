Пижама нараспашку, коса до колен и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Хлоя Морец после расставания с Бруклином Бекхэмом начала экспериментировать со стилем, но получается это у нее так себе. 21-летняя актриса одевается так, что выглядит лет на десять старше своего возраста, и уродует фигуру «бабушкиными» платьями и странными нарядами.

Голан Хофит