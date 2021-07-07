«Петровы в гриппе» в Каннах: гид по российским фильмам в программе кинофестиваля

Кинофестиваль традиционно разделил творчество режиссеров по четырем программам. В основной конкурсной программе участвует кинокартина «Купе номер шесть» — это, конечно, не чисто российская картина, а копродукция. Снял фильм финский режиссер Юхо Куосманен, сценарий написан по мотивам одноименной книги писательницы Розы Ликсом. Кроме России и Финляндии в производстве участвовали Эстония и Германия.

О чем кино? Действие ленты разворачивается в конце 90-х годов, а история крутится вокруг студентки из Финляндии, которая по воле судьбы знакомится в поезде с русским шахтером. Случайная поездка в одном купе поначалу не сулит ничего хорошего, однако непростые отношения попутчиков постепенно перерастают в романтические.

Почему надо смотреть: во-первых, в картине играет обожаемый многими молодой российский актер Юра Борисов. Во-вторых, роман, легший в основу картины, весьма любопытен, так что, определенно, стоит посмотреть, что из этого многонационального творческого порыва в итоге вышло.