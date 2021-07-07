«Петровы в гриппе» в Каннах: гид по российским фильмам в программе кинофестиваля
Кинофестиваль традиционно разделил творчество режиссеров по четырем программам. В основной конкурсной программе участвует кинокартина «Купе номер шесть» — это, конечно, не чисто российская картина, а копродукция. Снял фильм финский режиссер Юхо Куосманен, сценарий написан по мотивам одноименной книги писательницы Розы Ликсом. Кроме России и Финляндии в производстве участвовали Эстония и Германия.
О чем кино? Действие ленты разворачивается в конце 90-х годов, а история крутится вокруг студентки из Финляндии, которая по воле судьбы знакомится в поезде с русским шахтером. Случайная поездка в одном купе поначалу не сулит ничего хорошего, однако непростые отношения попутчиков постепенно перерастают в романтические.
Почему надо смотреть: во-первых, в картине играет обожаемый многими молодой российский актер Юра Борисов. Во-вторых, роман, легший в основу картины, весьма любопытен, так что, определенно, стоит посмотреть, что из этого многонационального творческого порыва в итоге вышло.
Фото: Кинопоиск
«Петровы в гриппе» — второй фильм в основной номинации с участием России. За основу сюжета взят роман уральского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», удостоенного премии «Национальный бестселлер». Фильм заявлен в жанре фантастической драмы. Это совместное производство России, Франции и Швейцарии.
О чем кино: сюжет выстроен вокруг обычной российской семьи, где главный герой автослесарь, а его жена — библиотекарь, но они уже не вместе. У пары есть общий сын, который серьезно заболевает гриппом. А грипп ли это? Далее в фильме разворачиваются необъяснимые события и жизнь главных героев наполняется безумием.
Почему надо смотреть: фильм снят под руководством отечественного режиссера Кирилла Серебренникова — и этим все сказано. Его можно любить или нет, но огромный талант мастера бесспорен. Кстати, в одной из главных ролей, как и в «Купе номер шесть», снялся Юра Борисов, а компанию ему составили Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Александр Ильин.
Фото: Кинопоиск
Заявлены два фильма от российских режиссеров и в еще одной программе фестиваля — «Особый взгляд». Первый называется «Дело». Это не экранизация какой-либо книги, идея совершенно уникальна. В киноленте снялись звезды российского шоу-бизнеса, такие как Светлана Ходченкова, Александра Бортич, Анна Михалкова, Анастасия Мельникова и другие.
О чем кино: по сюжету фильма главный герой из небольшого города борется с самовольством властей. Он пытается отстаивать свое имя, идеалы и даже право на жизнь. В ходе просмотра картины «Дело» возникает множество вопросов, на которые зритель должен ответить сам.
Почему надо смотреть: чтобы увидеть, как режиссер картины Алексей Герман-младший пытается осветить проблему городов, в которых местные власти не участвуют в жизни своих граждан, и даже заложил мысль, что правительство должно слышать свой народ. Сюжет он придумал самостоятельно, не опираясь на уже существующие произведения. Мысль о создании подобного фильма пришла ему несколько лет назад, во время путешествия по маленьким городкам нашей страны и наблюдений за жизнью местных жителей, так сказать, изнутри. По словам Германа-младшего, этот фильм — не провокация, а призыв к адекватному диалогу. Посмотрим, как ему это удалось.
Фото: Кинопоиск
Второй отечественный фильм в программе «Особый взгляд» — «Разжимая кулаки» — закроет список лент от российских режиссеров на Каннском фестивале. Это лишь вторая работа в портфолио режиссера Киры Коваленко. Она отметила, что темой данного кино является свобода.
О чем кино: действие фильма разворачивается в Северной Осетии. В центре внимания — местная девушка, которая хочет вырваться из родного гнезда и обрести самостоятельность. Отсюда и символичное название, которое описывает желание главной героини разорвать «мертвую хватку» строго отца и прекратить его тотальный контроль.
Почему стоит смотреть: чтобы увидеть, как Кире Коваленко удалось или не удалось реализовать идею, которую она сама же и озвучила: «Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над фильмом. Бремя свободы неизбежно приводило к размышлениям о бремени памяти и их связи. Возможно ли выдержать свободу от памяти?». Ну и чтобы проникнуться национальным колоритом и еще раз — под новым углом — взглянуть на вечную проблему отцов и детей.
Фото: Кинопоиск
Фото: freepik.com, Кинопоиск
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