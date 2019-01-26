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Песни о любви и душевная подача: самые яркие клипы и выступления Елены Ваенги

Одной из самых популярных российских певиц Елене Ваенге 27 января исполнилось 42 года. Ваенга выступает с концертами уже почти четверть века, однако настоящая популярность пришла к ней только в 2005 году, после выхода альбома «Белая птица», в который помимо заглавной композиции вошли песни «Желаю», «Тайга», «Шопен» и «Аэропорт», за которую она получила премию «Золотой граммофон». В 2011 году певица впервые попала в список самых успешных деятелей российского шоу-бизнеса по версии Forbes и заняла в нем девятую позицию, с годовым доходом более шести миллионов долларов. Предлагаем вспомнить самые яркие клипы и выступления Елены Ваенги.

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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