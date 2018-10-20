Перья в стиле Киркорова, «кислотное» платье с панталонами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кэти Перри
Кэти Перри отличилась на на гала-вечере amfAr, прошедшем на днях в Лос-Анджелесе. Певица появилась в голубом платье с нелепыми огромными перьями и бантами. По слухам, из-за Кэти без одного из своих сценических костюмов остался Филипп Киркоров.
Марен Моррис
Меган Моррис выбрала еще более неудачное платье в перьях с асимметричным декольте, расшитое аляповатыми блестками. Судя по фотографиям с красной дорожки, Меган самой было неловко за свой странный наряд.
Сара Хайленд
Сара Хайленд для выхода в свет выбрала платье, похожее на «шедевры» участников шоу о моде, в которых они отчаянно соревнуются за право называться настоящими дизайнерами. Кажется, что одному из них дали майку, розовую ткань, вялую розочку и попросили сделать со всем этим хоть что-нибудь. Увы, чуда не произошло.
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева в последнее время экспериментирует со стилем, и получается не всегда удачно. Вот, как оценили новый наряд певицы ее подписчики в Instagram: «Альбина, и как угораздило Вас в такое нарядиться? Всю природную красоту закрыли», «Альбина,конечно, сама красавица,но наряд мне непонятен», «Спокойной ночи, ну их, эти наряды и образы». В общем, мы согласны. Альбине не идет.
Хиллари Скотт
Розовую тему продолжает Хиллари Скотт, надевшая на церемонию вручения музыкальных наград полупрозрачный пеньюарчик в сердечках.
Виктория Джастис
Виктория Джастис сделала ставку на кислотно-салатовый цвет. Может быть, что-нибудь из этого и вышло бы, если бы актриса не надела прозрачное платье, похожее на тюль, на «бабушкины» панталоны. И неважно, что автором творения является популярный британский дизайнер Кристиан Аадневик.
Эль Кинг
Эль Кинг в своем огромном полосатом костюме не по размеру, который явно не красит ее фигуру, была похожа на большой уютный матрас.
Сара Сампайо
Топ-модель Сара Сампайо продемонстрировала себя во всей красе в платье, похожем на золотую штору с кисточками, в которую завернули ее, без сомнений, великолепное тело.
Дэзи Перкинс
Платье Дэзи Перкинс было слишком «голым» и смотрелось так, как будто вот-вот с нее спадет. Интересно, чем актриса приклиела его к груди?
Кристина Бабушкина
А вот Кристина Бабушкина давно пустилась в другую крайность и постоянно кутается в «глухие» наряды непонятных цветов и кроя. Как будто перед выходом в свет вдохновляется своей фамилией и в свои сорок пытается выглядеть на все шестьдесят.
Анна Пескова
Анна Пескова явно старалась выглядеть стильно и нарядно, облачаясь в строгий серый костюм в игривый цветочек. Советуем актрисе хотя бы полистать модные журналы — и все обязательно получится!
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, globallookpress, starface