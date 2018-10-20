Перья в стиле Киркорова, «кислотное» платье с панталонами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Альбина Джанабаева в последнее время экспериментирует со стилем, и получается не всегда удачно. Вот, как оценили новый наряд певицы ее подписчики в Instagram: «Альбина, и как угораздило Вас в такое нарядиться? Всю природную красоту закрыли», «Альбина,конечно, сама красавица,но наряд мне непонятен», «Спокойной ночи, ну их, эти наряды и образы». В общем, мы согласны. Альбине не идет.

Хиллари Скотт