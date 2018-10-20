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Перья в стиле Киркорова, «кислотное» платье с панталонами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кэти Перри

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На этот раз главными темами модных провалов стали перья и розовый цвет, крайности и неудачные эксперименты. Вы можете не соглашаться с мнением редакции и написать в комментариях, почему вам, в отличие от нас, нравится тот или иной наряд.

Кэти Перри

Кэти Перри отличилась на на гала-вечере amfAr, прошедшем на днях в Лос-Анджелесе. Певица появилась в голубом платье с нелепыми огромными перьями и бантами. По слухам, из-за Кэти без одного из своих сценических костюмов остался Филипп Киркоров.

Марен Моррис

Меган Моррис выбрала еще более неудачное платье в перьях с асимметричным декольте, расшитое аляповатыми блестками. Судя по фотографиям с красной дорожки, Меган самой было неловко за свой странный наряд.

Сара Хайленд

Сара Хайленд для выхода в свет выбрала платье, похожее на «шедевры» участников шоу о моде, в которых они отчаянно соревнуются за право называться настоящими дизайнерами. Кажется, что одному из них дали майку, розовую ткань, вялую розочку и попросили сделать со всем этим хоть что-нибудь. Увы, чуда не произошло.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева в последнее время экспериментирует со стилем, и получается не всегда удачно. Вот, как оценили новый наряд певицы ее подписчики в Instagram: «Альбина, и как угораздило Вас в такое нарядиться? Всю природную красоту закрыли», «Альбина,конечно, сама красавица,но наряд мне непонятен», «Спокойной ночи, ну их, эти наряды и образы». В общем, мы согласны. Альбине не идет.

Хиллари Скотт

Розовую тему продолжает Хиллари Скотт, надевшая на церемонию вручения музыкальных наград полупрозрачный пеньюарчик в сердечках.

Виктория Джастис

Виктория Джастис сделала ставку на кислотно-салатовый цвет. Может быть, что-нибудь из этого и вышло бы, если бы актриса не надела прозрачное платье, похожее на тюль, на «бабушкины» панталоны. И неважно, что автором творения является популярный британский дизайнер Кристиан Аадневик.

Эль Кинг

Эль Кинг в своем огромном полосатом костюме не по размеру, который явно не красит ее фигуру, была похожа на большой уютный матрас.

Сара Сампайо

Топ-модель Сара Сампайо продемонстрировала себя во всей красе в платье, похожем на золотую штору с кисточками, в которую завернули ее, без сомнений, великолепное тело.

Дэзи Перкинс

Платье Дэзи Перкинс было слишком «голым» и смотрелось так, как будто вот-вот с нее спадет. Интересно, чем актриса приклиела его к груди?

Кристина Бабушкина

А вот Кристина Бабушкина давно пустилась в другую крайность и постоянно кутается в «глухие» наряды непонятных цветов и кроя. Как будто перед выходом в свет вдохновляется своей фамилией и в свои сорок пытается выглядеть на все шестьдесят.

Анна Пескова

Анна Пескова явно старалась выглядеть стильно и нарядно, облачаясь в строгий серый костюм в игривый цветочек. Советуем актрисе хотя бы полистать модные журналы — и все обязательно получится!

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, globallookpress, starface

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