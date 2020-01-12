passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Парад неудачных нарядов с глубокими декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 33

Сальма Хайек

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

На минувшей неделе многие знаменитости выбрали для выходов в свет платья с очень смелыми декольте. Вот только почти все эти эффектные наряды выглядели не очень удачно и не слишком красили девушек.

Сальма Хайек

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Известная своими пышными формами Сальма Хайек выбрала платье, в котором ее груди были похожи на футбольные мячи или арбузы. Выглядела актриса в итоге довольно комично.

Патриция Аркетт

Фото: Globallookpress / Face to face

Перестаралась с глубиной декольте и Патриция Аркетт, грудь которой выглядела непропорционально огромной и буквально рвалась наружу.

Джеки Круз

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Джеки Круз надела платье с нелепыми огромными рукавами и глубоким вырезом, подчеркнувшим ее неидеальную «грустную» грудь...

Мелани Либерд

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Мелани Либерд вышла в свет в странном наряде, в котором была похожа на развратную монашку или дерзкую учительницу Гарри Поттера.

Элисон Мичалка

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Элисон Мичалка и вовсе напомнила нам какое-то морское чудовище в платье с лакированной чешуей, перьями и сеткой. Усиливал впечатление необычный макияж. В общем, хочется отплыть подальше...

Бел Паули

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Платье отбившейся от рук ученицы института благородных девиц с декольте до пупка на Бел Паули нас тоже не впечатлило.

Мадлен Брюэр

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Мадлен Брюэр продемонстрировала себя во всей красе в мини-платье с декольте в рюшах и с красной розой на пупке...

Гвинет Пэлтроу

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Гвинет Пэлтроу явно хотела продемонстрировать всем результаты своих упорных тренировок и диет, но перестаралась. Да и цвет платья актрису не освежал.

Эли Лартер

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В своем странном асимметричном платье Эли Лартер была похожа на манекен, на котором дизайнер пытается изобрести свой новый шедевр.

Дженнифер Лопес

Фото: DPA

Эффектное платье Дженнифер Лопес на церемонии «Золотой глобус» понравилось далеко не всем. Многие назвали наряд звезды нелепым и сравнили его с подарочной коробкой, перевязанной огромным бантом, и напомнили Дженнифер, что Рождество уже прошло.

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!