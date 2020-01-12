Парад неудачных нарядов с глубокими декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Сальма Хайек
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Известная своими пышными формами Сальма Хайек выбрала платье, в котором ее груди были похожи на футбольные мячи или арбузы. Выглядела актриса в итоге довольно комично.
Патриция Аркетт
Фото: Globallookpress / Face to face
Перестаралась с глубиной декольте и Патриция Аркетт, грудь которой выглядела непропорционально огромной и буквально рвалась наружу.
Джеки Круз
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Джеки Круз надела платье с нелепыми огромными рукавами и глубоким вырезом, подчеркнувшим ее неидеальную «грустную» грудь...
Мелани Либерд
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Мелани Либерд вышла в свет в странном наряде, в котором была похожа на развратную монашку или дерзкую учительницу Гарри Поттера.
Элисон Мичалка
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Элисон Мичалка и вовсе напомнила нам какое-то морское чудовище в платье с лакированной чешуей, перьями и сеткой. Усиливал впечатление необычный макияж. В общем, хочется отплыть подальше...
Бел Паули
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Платье отбившейся от рук ученицы института благородных девиц с декольте до пупка на Бел Паули нас тоже не впечатлило.
Мадлен Брюэр
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Мадлен Брюэр продемонстрировала себя во всей красе в мини-платье с декольте в рюшах и с красной розой на пупке...
Гвинет Пэлтроу
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Гвинет Пэлтроу явно хотела продемонстрировать всем результаты своих упорных тренировок и диет, но перестаралась. Да и цвет платья актрису не освежал.
Эли Лартер
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В своем странном асимметричном платье Эли Лартер была похожа на манекен, на котором дизайнер пытается изобрести свой новый шедевр.
Дженнифер Лопес
Фото: DPA
Эффектное платье Дженнифер Лопес на церемонии «Золотой глобус» понравилось далеко не всем. Многие назвали наряд звезды нелепым и сравнили его с подарочной коробкой, перевязанной огромным бантом, и напомнили Дженнифер, что Рождество уже прошло.
Фото: globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!