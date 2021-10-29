Панин на коленях признавался в любви, а мужем стал фитнес-тренер: самые интересные факты о Катерине Шпице
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Фото: @katerinashpitsa
Шпица, в отличие от своих звезд, не была замешана в скандальных историях, но многих интересовал вопрос: почему актриса никак не выйдет замуж. А ведь шансов надеть белое платье и отправиться под венец в ее жизни было несколько. Впрочем, только зимой 2021 года Катерина все-таки вступила в официальный брак. Как и где она познакомилась с нынешним мужем, почему не получилось создать семью с предыдущими избранниками – об этих и других фактах о жизни Екатерины Шпицы читайте в нашем новом материале.
Жизнь Катерины начиналась очень интересно. Ее родители жили в небольшом городке Инте, который располагается в республике Коми, но за месяц до предполагаемого рождения ребенка приехали погостить к бабушке в Пермь. Именно там раньше срока и родилась Шпица — правда, в 13 лет она переехала с родителями в Пермь, где училась в школе с углубленным изучением французского языка.
Кстати, Катерина была отличницей и в конце обучения получила золотую медаль. Именно в школьные годы она заинтересовалась театром и участвовала в спектаклях, которые ставились на французском языке. Параллельно девушка занималась в театр-студии «КОД», а позже входила в труппу театра «Новая драма», с которой гастролировала по некоторым городам.
Интересно, что в то время Катерина интересовалась не только театром, но и музыкой. Она даже планировала построить певческую карьеру и участвовала в кастинге «Фабрики звезд». Но Алла Пугачева не оценила вокальные данные девушки и отказалась брать ее в новый сезон. Конечно, Шпица расстроилась, но позже поняла, что ее призвание — театральная сцена и кино.
Получив аттестат, девушка поступила на актерский факультет в Пермскую академию искусств и параллельно училась еще на юрфаке, где преподавала ее мама. По словам Катерины, ей удавалось совмещать учебу в двух университетах, потому что она всегда была трудолюбивым человеком, а эти качества ей достались от мамы.
В это же время она решила пробиваться в кино. Когда Шпице было всего 16 лет, она приняла участие в конкурсе, главным призом которого стали съемки в клипе группы Scorpions. Но девочке пришлось скрыть свой возраст, потому что в конкурсном видео она предстала в купальнике и на высоких каблуках. Впрочем, организаторы потом правду все-таки узнали и сняли девушку с конкурса, несмотря на то, что ее танец им очень понравился.
Зато благодаря этому конкурсу Катерина познакомилась с фотографом Алексеем Васильевым, который потом помог ей устроиться в Москве. Сначала девушка работала моделью-танцовщицей, а потом попала в продюсерский центр к Юрию Чернавскому. Здесь она была хореографом-постановщиком и преподавателем английского языка.
Подружившись с менеджером студии, Шпица смогла попасть на съемочную площадку фильма «Адам и превращение Евы», в котором ей досталась одна из главных ролей. По сути, актриса играла саму себя – провинциальную девушку Еву, приехавшую покорять Москву.
С тех пор актерская карьера Шпицы пошла в гору: она начала активно сниматься в кино и стала узнаваемой. Правда, учеба тогда отошла на второе место, поэтому девушке пришлось перевестись на заочное отделение. Но такие жертвы того стоили, ведь в награду она получила популярность и востребованность.
Это позвонило Катерине принять участие в рейтинговых российских шоу. В 2013 году она появилась в проекте «Ледниковый период», в котором каталась в паре с фигуристом Максимом Стависким. Репетиции были настолько сложными, что однажды, упав на лед, актриса потеряла сознание и была доставлена в больницу. К счастью, ничего серьезного с ней не случилось. В 2021 году она участвовала в шоу «Танцы со звездами», в котором заняла четвертое место.
В эфире этого проекта стало известно, что Катерина вышла замуж за своего возлюбленного — бизнесмена и директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. Мужчина сделал актрисе предложение еще в 2018 году.
«Я пошла заниматься в фитнес-клуб и попросила руководство дать мне хорошего персонального тренера. И вот в намеченный для встречи день мне представили Руслана со словами: «Катерина, это наш лучший специалист во всей федеральной сети, мы можем доверить вас только ему». На занятиях Руслан вел себя исключительно профессионально, мы несколько месяцев были только на «вы». Потихоньку начали друг друга узнавать, и Руслан раскрылся для меня с очень интересной стороны: он оказался образованным и всесторонне развитым человеком», — рассказала о знакомстве Шпица.
Свадьба пары постоянно откладывалась: то влюбленные были заняты, то торжество пришлось отложить из-за карантина и смерти отца Руслана. К счастью, в феврале 2021 года Шпица и Панов наконец-то отправились в загс.
Актриса признается, что муж быстро нашел общий язык с ее сыном Германом, которого она родила в отношениях с каскадером Константином Адаевым. Этот союз был недолгим: поговаривали, что из-за занятости влюбленные охладели друг к другу и решили расстаться, но сумели остаться друзьями. Ситуацию спасло еще и то, что официально Катерина и Константин не состояли в браке, поэтому им не пришлось делить имущество и вести долгий бракоразводный процесс.
В это же время появились слухи, что расставание было не случайным — мол, Шпица ушла к режиссеру Марюсу Вайсбергу, с которым часто стала выходить в свет. Актриса не комментировала эти домыслы, но позже призналась, что действительно встречается с режиссером. Однако и эти отношения были совсем не продолжительными: еще в августе 2015 года пару видели вместе, а в сентябре Марюс начал выходить в свет с актрисой Натальей Бардо.
Интересно, что в самом начале своей карьеры Шпица еще встречалась со скандальным актером Алексеем Паниным, о чем он сам рассказал несколько лет назад. Артист признался, что обращался к ней, когда ему было душевно тяжело. Катерина всегда его поддерживала, а Алексей «ложился на пол и на коленях просил», чтобы она его не бросала. Однако в итоге актеры расстались.
Сегодня у Катерины в жизни есть все, о чем она мечтала: интересная работа, популярность, востребованность и самое главное — любимые муж и сын.
Фото: @katerinashpitsa