Панин на коленях признавался в любви, а мужем стал фитнес-тренер: самые интересные факты о Катерине Шпице

Жизнь Катерины начиналась очень интересно. Ее родители жили в небольшом городке Инте, который располагается в республике Коми, но за месяц до предполагаемого рождения ребенка приехали погостить к бабушке в Пермь. Именно там раньше срока и родилась Шпица — правда, в 13 лет она переехала с родителями в Пермь, где училась в школе с углубленным изучением французского языка.

Кстати, Катерина была отличницей и в конце обучения получила золотую медаль. Именно в школьные годы она заинтересовалась театром и участвовала в спектаклях, которые ставились на французском языке. Параллельно девушка занималась в театр-студии «КОД», а позже входила в труппу театра «Новая драма», с которой гастролировала по некоторым городам.

Интересно, что в то время Катерина интересовалась не только театром, но и музыкой. Она даже планировала построить певческую карьеру и участвовала в кастинге «Фабрики звезд». Но Алла Пугачева не оценила вокальные данные девушки и отказалась брать ее в новый сезон. Конечно, Шпица расстроилась, но позже поняла, что ее призвание — театральная сцена и кино.