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Провокационное пальто с неудачным декольте, платье-гипс и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Агилера

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В очередной раз собрали для вас самые неудачные модные образы знаменитостей прошедшей недели. На этот раз многие известные девушки отличились странными вычурными нарядами, которыми, судя по всему, хотели подчеркнуть свою индивидуальность, а в итоге выглядели нелепо и подчеркнули разве что свои недостатки.

Кристина Агилера

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кристина Агилера вышла в свет в бордовом кожаном пальто, похожем на плащ эксгибициониста, которое надела на голое тело. Певица зачем-то продемонстрировала неидеальную грудь и скрыла женственные изгибы.

Сандра Куадфлиг

Фото: Global Look Press / face to face

Платье Сандры Куадфлиг было похоже на огромный гипс, а кресты на грудях лишний раз напоминали о медицинской тематике.

Ноэль Скаггс

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Не впечатлил нас и комбез Ноэль Скаггс с вырезом на спине и игривыми рюшами, похожий на праздничный костюм водолаза.

Лиззи Канди

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Платье Лиззи Канди с торчащими в разные стороны перьями под грудью стало, пожалуй, худшим на минувшей неделе.

Мэри Элизабет Эллис

Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Мэри Элизабет Эллис тоже нарядилась в нелепое платье, похожее на праздничный наряд маленькой девочки лет пяти.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Фото: Global Look Press / AdMedia

Сара Джессика Паркер любит яркие и необычные наряды для выходов в свет, но это платье ее явно не красило, а приподнятая почти до подбородка грудь смотрелась комично.

Ванесса Марано

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

Странное асимметричное платье Ванессы Марано напомнило нам старомодный скомканный тюль.

Зои Казан

Фото: Global Look Press / face to face

Зои Казан прекрасно смотрелась бы рядом Ванессой Марано в своем платье-шторе тех же оттенков.

Аллана Харкин

Фото: Global Look Press / face to face

Аллана Харкин выбрала костюм с короткими шортами, который не подходит для ее фигуры. А из-за торчащих отовсюду ниток она выглядела еще и неопрятно.

Джессика Коллинз

Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Леопардовый принт сейчас в тренде, но советуем быть осторожнее. Классно, стильно и свежо он смотрится на вещах интересного кроя и в сочетании с необычными аксессуарами. Джессика Коллинз же в своем обтягивающем леопардовом платье с декольте и красной сумочкой выглядела старомодно и даже вульгарно.

Больше модных провалов знаменитостей минувшей недели — в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress

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