Провокационное пальто с неудачным декольте, платье-гипс и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кристина Агилера
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Кристина Агилера вышла в свет в бордовом кожаном пальто, похожем на плащ эксгибициониста, которое надела на голое тело. Певица зачем-то продемонстрировала неидеальную грудь и скрыла женственные изгибы.
Сандра Куадфлиг
Фото: Global Look Press / face to face
Платье Сандры Куадфлиг было похоже на огромный гипс, а кресты на грудях лишний раз напоминали о медицинской тематике.
Ноэль Скаггс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Не впечатлил нас и комбез Ноэль Скаггс с вырезом на спине и игривыми рюшами, похожий на праздничный костюм водолаза.
Лиззи Канди
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Платье Лиззи Канди с торчащими в разные стороны перьями под грудью стало, пожалуй, худшим на минувшей неделе.
Мэри Элизабет Эллис
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Мэри Элизабет Эллис тоже нарядилась в нелепое платье, похожее на праздничный наряд маленькой девочки лет пяти.
Сара Джессика Паркер
Фото: Global Look Press / AdMedia
Сара Джессика Паркер любит яркие и необычные наряды для выходов в свет, но это платье ее явно не красило, а приподнятая почти до подбородка грудь смотрелась комично.
Ванесса Марано
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
Странное асимметричное платье Ванессы Марано напомнило нам старомодный скомканный тюль.
Зои Казан
Фото: Global Look Press / face to face
Зои Казан прекрасно смотрелась бы рядом Ванессой Марано в своем платье-шторе тех же оттенков.
Аллана Харкин
Фото: Global Look Press / face to face
Аллана Харкин выбрала костюм с короткими шортами, который не подходит для ее фигуры. А из-за торчащих отовсюду ниток она выглядела еще и неопрятно.
Джессика Коллинз
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Леопардовый принт сейчас в тренде, но советуем быть осторожнее. Классно, стильно и свежо он смотрится на вещах интересного кроя и в сочетании с необычными аксессуарами. Джессика Коллинз же в своем обтягивающем леопардовом платье с декольте и красной сумочкой выглядела старомодно и даже вульгарно.
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Фото: globallookpress
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