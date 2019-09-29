Провокационное пальто с неудачным декольте, платье-гипс и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

В очередной раз собрали для вас самые неудачные модные образы знаменитостей прошедшей недели. На этот раз многие известные девушки отличились странными вычурными нарядами, которыми, судя по всему, хотели подчеркнуть свою индивидуальность, а в итоге выглядели нелепо и подчеркнули разве что свои недостатки.