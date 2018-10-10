«Оттепель», «Метод» и не только: самые яркие роли Паулины Андреевой

Сегодня в 00:00«Оттепель», «Метод» и не только: самые яркие роли Паулины АндреевойКомментарииОдной из самых красивых и обсуждаемых в последние пару лет актрис Паулине Андреевой 12 октября исполняется 30 лет. Поздравляем ее с юбилеем и предлагаем вспомнить яркие роли именинницы, прославившейся благодаря сериалам «Оттепель» и «Метод» и фильму «Саранча».Фото: пресс-службаВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruТегиПаулина АндрееваЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...