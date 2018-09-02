Отличники или двоечники? Как Алсу, Алла Пугачева и другие звезды учились в школе

Алсу
Алсу училась в разных школах в нескольких странах, так как из-за работы родителей приходилось переезжать. Будущая звезда училась в Когалыме, Москве и Англии. В российской столице она была всего год, ходила в обычную общеобразовательную школу и музыкальную школу по классу фортепиано. Сложнее всего из-за языкового барьера пришлось в Лондоне, но Алсу быстро справилась и стала получать хорошие оценки.
Алла Пугачева
Алла Пугачева успешно училась в музыкальной школе, а вот в общеобразовательной была далеко не отличницей. У будущей примадонны отечественной эстрады были хорошие оценки по труду, рисованию, литературе и пению, а вот химию, черчение и иностранный язык она знала удовлетворительно, а также не любила физкультуру.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Уияшева в школе тоже не блистала. Когда гимнастке было четыре года, родители переехали из башкирского поселка Раевский в город Волгоград. Родной язык у Ляйсан был башкирский, так что в русской школе ей пришлось несладко. Утяшева часто получала тройки, а мама пыталась мотивировать ее тем, что если она не будет учиться лучше, на соревнования не поедет. Ляйсан так хотела быть гимнасткой, что в итоге приходилось учиться изо всех сил.
Полина Гагарина
Полине Гагариной учеба давалась легче. Первый класс общеобразовательной школы она окончила в Герции, где жила в детстве и изучала греческий язык. Бабушка Полины однако настояла на том, чтобы она получала образование в российской школе и переехала к ней в Саратов. Гагарина была примерной ученицей, после возвращения мамы из Греции переехала с ней в Москву, училась в специализированной школе с углубленным изучением английского языка и в музыкальной школе.
Мадонна
Мадонна стала отличницей благодаря своему желанию быть лучше и зарабатывать деньги. Отец давал будущей звезде по 50 центов за каждую «пятерку», так что мотивация для учебы у нее была всегда. «Во мне был силен дух соревнования, и мои братья и сестры недолюбливали меня за это. Я получала больше всех денег за оценки», — рассказала она в одном из интервью.
Дженнифер Лопес
Будущий секс-символ, одна из самых соблазнительных женщин планеты Дженнифер Лопес в юности считалась дурнушкой и с отличием окончила католическую школу для девочек в Бронксе, в которой отношения с одноклассниками у нее складывались непросто.
Ольга Бузова
Ольга Бузова до девятого класса училась плохо и часто прогуливала уроки. Все изменилось после очередной ссоры с родителями, которые пытались вразумить непутевую дочь. В итоге Ольга взялась за ум и два последних года отучилась на отлично. Легче всего ей давались языки: Бузова знает английский, немецкий и литовский.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли терпеть не могла школу, плохо училась, конфликтовала с учителями и среди одноклассников считалась «белой вороной», из-за чего регулярно посещать занятия и прилежно делать домашние задания ей хотелось еще меньше.
Екатерина Климова
Екатерина Климова училась в обыкновенной средней школе и была далеко не самой успешной ученицей. Именно тогда будущая звезда российского кимематографа открыла в себе актерский талант: чтобы получать хорошие оценки, она активно проявляла себя в творческой самодеятельности и участвовала в школьных спектаклях.
Ксения Собчак
Ксения Собчак училась в школе с углубленным изучением английского языка и школе при РГПУ имени А. И. Герцена, занималась балетом при Мариинском театре и живописью при Эрмитаже. Она всегда была гуманитарием, а вот с химией и математикой все получалось гораздо сложнее. Больше всего Собчак не любила физику.
Кейт Миддлтон
Будущая супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон училась средне, а вот старшеклассники оценивали ее еще ниже... Будущая герцогиня Кембриджская получила среднее образование в школе-пансионате Мальборо в графстве Уилтшир. «В Мальборо до сих пор существует ужасная традиция, когда мальчики из старших классов публично оценивают новеньких по десятибальной шкале и пишут свою оценку на салфетках. Кейт получила "единицы" или "двойки"», – рассказала одноклассница Миддлтон в интервью Daily Mail.
Вера Брежнева
Одна из самых сексуальных блондинок российского шоу-бизнеса тоже в школе считалась дурнушкой, терпела издевательства одноклассников и отличницей не была. Больше всего Вера любила украинский язык и физкультуру. Кроме того, в семье певицы были проблемы с деньгами, так что ей приходилось прогуливать уроки ради какой-нибудь подработки.
Фото: globallookpress, instagram