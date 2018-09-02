Отличники или двоечники? Как Алсу, Алла Пугачева и другие звезды учились в школе

Ляйсан Уияшева в школе тоже не блистала. Когда гимнастке было четыре года, родители переехали из башкирского поселка Раевский в город Волгоград. Родной язык у Ляйсан был башкирский, так что в русской школе ей пришлось несладко. Утяшева часто получала тройки, а мама пыталась мотивировать ее тем, что если она не будет учиться лучше, на соревнования не поедет. Ляйсан так хотела быть гимнасткой, что в итоге приходилось учиться изо всех сил.

Полина Гагарина