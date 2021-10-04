Откровенные наряды и секс для хорошей кожи: секреты счастья и красоты Сьюзан Сарандон

Откровенные наряды и секс для хорошей кожи: секреты счастья и красоты Сьюзан СарандонКак актрисе в 75 лет удается выглядеть намного моложе своего возраста.
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Фото: East News
Сьюзан Сарандон в Голливуде называют «немного постаревшей девчонкой». И она ведет себя соответствующе. Актриса не собирается вписываться в стандарты общества, принятые для людей в возрасте 70+. Она любит татуировки, платья с декольте «дальше некуда» и молодых любовников.
Звезда не верит в институт брака. Замужем она была лишь однажды. В 20 лет пошла к алтарю с хорошим другом Крисом Сарандоном (ее девичья фамилия Томалин). Союз длился несколько лет, и регулярно супруги спрашивали друг друга: стоит ли дальше жить вместе, нужно ли еще год проводить друг с другом.
Подобные разговоры Сьюзан воспринимала как обязанность и повинность. В итоге она развелась и больше замуж не выходила, несмотря на множество романов и длительные отношения с некоторыми из избранников.
«Я не верю в брак. Мне просто нравится просыпаться рядом с человеком, которого я выбрала»
Актриса всегда получала в «распоряжение» мужчин, которые ей нравились. Это были и режиссеры (Луи Маль, например) и коллеги по съемкам — Дэвид Боуи, Тим Роббинс.
С Боуи Сьюзан играла в фильме «Голод». У актеров вспыхнула страсть. Их отношения долгое время оставались в тайне, пока их не рассекретила Мелисса Маккарти. Причем комедиантка опешила, когда узнала, что сдала чужую тайну, она была уверена, что всем все известно. Позже Сарандон рассказывала, что Дэвид очень хотел детей, а она не была готова к материнству.
Сарандон и Боуи после расставания остались хорошими друзьями.
Фото: East News
В молодости Сарандон поставили диагноз «бесплодие», и она смирилась с участью, что никогда не подержит на руках свое дитя. Но в 38 лет актриса внезапно забеременела. Отцом ее первого ребенка, дочери Эвы, стал Франко Амурри. Но быть с ним до конца своих дней Сьюзан не планировала, поэтому переквалифицировалась в мать-одиночку.
Вскоре после рождения дочери знаменитость на съемках познакомилась с молодым коллегой Тимом Роббинсом. Он был младше нее на 13 лет, но это не стало проблемой для их любви.
Пара прожила вместе 22 года, у них есть двое сыновей Джек и Майлз.
«С Тимом мы были вместе больше 20 лет, но по голливудским меркам это все 50»
Фото: East News
За главную роль в фильме 1995 года «Мертвец идет» Сьюзан Сарандон получила «Оскар». К награде ее привел Тим Роббинс, снявший драму.
Фото: Kinopoisk.ru
Еще до расставания с Роббинсом Сьюзан Сарандон познакомилась с молодым предпринимателем Джонатаном Бринклином, который годился ей в сыновья. Но актриса никогда не обращала внимания на перешептывания за своей спиной, а просто была счастлива. После начала романа Джонатан увлек избранницу игрой в пинг-понг и вместе они основали клуб-бар SPiN со столами для игры.
«Мы с Джонатаном много времени проводим вместе. Мы с ним сотрудничаем, так сказать, во всех сферах жизни. Он мой партнер и человек, которому я безоговорочно доверяю»
Но роман актрисы с ровесником сына не был долгим. И все же она не собирается ставить точку в личной жизни, заявляя, что она готова ко всяким отношениям, в том числе и с женщинами, если того будет душе угодно.
Свое отношение к любви она описывает просто: «Сердце — просто мускул. Чем чаще используешь, тем больше он становится».
Недавно Сьюзан заявила, что с возрастом все реже думает над тем. как выглядит, а все больше — о своих делах. Но, пожалуй, в этом она лукавит. Ведь в интервью она дерзко заявляет, что внешность не пустяковое дело, а для поддержания молодости и цветущего вида нужно чаще заниматься сексом.
Фото: Kinopoisk.ru, East News, Instagram