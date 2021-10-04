Откровенные наряды и секс для хорошей кожи: секреты счастья и красоты Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон в Голливуде называют «немного постаревшей девчонкой». И она ведет себя соответствующе. Актриса не собирается вписываться в стандарты общества, принятые для людей в возрасте 70+. Она любит татуировки, платья с декольте «дальше некуда» и молодых любовников.

Звезда не верит в институт брака. Замужем она была лишь однажды. В 20 лет пошла к алтарю с хорошим другом Крисом Сарандоном (ее девичья фамилия Томалин). Союз длился несколько лет, и регулярно супруги спрашивали друг друга: стоит ли дальше жить вместе, нужно ли еще год проводить друг с другом.

Подобные разговоры Сьюзан воспринимала как обязанность и повинность. В итоге она развелась и больше замуж не выходила, несмотря на множество романов и длительные отношения с некоторыми из избранников.