От владельца ночного клуба до актеров: мужчины, из-за которых пошатнулись психика и здоровье Деми Мур
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @demimoore
Впрочем, со всеми этими трудностями Деми справилась и сегодня продолжает радовать поклонников новыми работами, светскими выходами и милыми кадрами со своими любимыми дочками, которых она считает главным достижением в жизни. О том, кто из мужчин актрисы превратил ее жизнь в кошмар, кому из них она изменяла и с кем была по-настоящему счастлива, рассказываем в нашем новом материале.
Фото: @demimoore
Сложные отношения с отцом
Первым мужчиной, который предал Деми, был ее отец. Он оставил жену Вирджинию Кинг вскоре после рождения дочери, причем принимать участие в воспитании и жизни своего ребенка мужчина не стремился. Отца маленькой Деми заменил Дэн Гейнс, за которого ее мама вышла замуж.
До 15 лет будущая актриса считала его своим отцом, а правду узнала, когда случайно нашла свидетельство о рождении. Именно фамилию отчима она и носила до определенного времени. Правда, Дэн тоже был не очень хорошим родителем: как и его супруга, он часто выпивал и устраивал скандалы дома.
Кстати, биологический отец все-таки объявился, когда его дочь уже стала знаменитой на весь мир актрисой. Он мечтал познакомиться со своими внучками, но Мур не захотела впускать его в свою жизнь и была против общения родителя с ее детьми.
Фото: @demimoore
Первый мужчина
Вирджиния, расставшись с Дэном, переехала в Голливуд с дочерью. Женщина выпивала и несколько раз даже пыталась свести счеты с жизнью. Деми вспоминала, как в детстве она забирала изо рта матери таблетки, которых та наглоталась, чтобы умереть. Кинг постоянно пропадала в ночных клубах, куда брала и дочь. Многие мужчины обращали внимание на симпатичную и юную Деми и угощали ее мать спиртными напитками.
В 2019 году актриса выпустила автобиографию, в которой поведала шокирующую историю. Оказалось, что в 15 лет ее изнасиловал мужчина, владелец ночного клуба, который дал Вирджинии 500 долларов за проведенное время с ее дочерью. После надругательства он поинтересовался у девушки: «Каково это, когда тебя имеют за 500 долларов?».
Мур рассказала, что ей понадобились годы, чтобы справиться с депрессией и психологической травмой. «Это было изнасилование и предательство самого близкого для меня человека», — рассказывала актриса в шоу «Доброе утро, Америка».
После этого случая она решила уйти из дома, бросила школу и начала строить карьеру, которая началась со съемок в фильмах для взрослых. По признанию Деми, она решилась на это, потому что после изнасилования была психически травмированной и глубоко несчастной девушкой.
В автобиографии актриса объяснила, что в порноиндустрию часто идут те, у кого был такой же печальный опыт. Своим примером звезда хотела показать, что важно справляться со всеми испытаниями, не ставить на себе крест, а идти вперед.
Фото: @demimoore
Брак с рок-музыкантом
Юная Деми была без ума от рок-музыканта Фредди Мура. Симпатичная девушка смогла обратить на себя внимание артиста, с которым познакомилась в одном из ночных клубов. Фредди был старше Деми на 12 лет, к тому же в тот момент он был женат. Но это не остановило ни музыканта, ни его новую возлюбленную.
Мур вскоре развелся с женой и сыграл свадьбу с 17-летней Деми. Этот брак просуществовал всего пять лет, а за это время актриса успела разочароваться в своем избраннике и понять, что он далеко не такой прекрасный и хороший, каким она себе его представляла. Позже актриса призналась, что не считала его настоящим и сильным мужчиной.
К тому же оказалось, что Фредди злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. После развода и сама Деми пристрастилась к наркотикам и спиртному — видимо, так она залечивала душевные раны и переживала расставание с первым мужем.
Фото: @demimoore
Неудачная попытка выйти замуж
В середине 80-х у Мур был роман с актером Эмилио Эстевесом, братом Чарли Шина. Актриса была так влюблена, что хотела создать семью с молодым человеком. Пара уже успела выбрать дату для бракосочетания и разослать пригласительные на церемонию, которая в итоге не состоялась.
Помолвка была расторгнута, потому что Деми узнала о неверности любимого. Сначала он изменил ей со своей бывшей девушкой, а потом его видели в компании других женщин. Актриса очень сильно переживала, поэтому даже отправилась к психотерапевту, который заявил ей: «Если вы выйдете за него замуж, то разрушите свою жизнь».
В итоге Мур отменила свадьбу, хотя это решение далось ей нелегко, но она все-таки ушла от Эмилио.
Фото: @demimoore
Любимый Брюс
В 1987 году актриса познакомилась с голливудской звездой Брюсом Уиллисом, который всегда особое внимание уделял симпатичным девушкам, а именно такой и была Деми. Бурный роман, который длился четыре месяца, привел к свадьбе. Знакомые пары долго не могли поверить, что Мур и Уиллис на самом деле решили создать семью.
«За мной никогда раньше так не ухаживали. Брюс был очень галантным — по-своему пафосным, но при этом настоящим джентльменом. Когда я сказала, что мне пора домой, он предложил проводить меня до машины. И был при этом так взволнован — как маленький мальчик, который не хочет пропустить грузовик с мороженым. Когда он захотел узнать мой номер, я почувствовала волну трепета, которую обычно испытывают школьницы», — вспоминала Деми начало их романа.
Актеры были безумно влюблены и, кажется, никого вокруг не замечали. Правда, эта идиллия была только в первые месяцы, а сам брак был не таким счастливым. Оказывается, супруги напивались, скандалили, а порой даже дрались. Иногда доходило до того, что приходилось вызывать полицию, чтобы успокоить разбушевавшихся влюбленных.
Возможно, актеры бы расстались в самом начале, если бы не узнали радостную новость — у них будет ребенок. Деми и Брюс взяли себя в руки, перестали пить и скандалить и решили стать образцовой семьей. И у них это действительно получилось: в браке родились три дочери, а сами актеры тогда находились на пике популярности.
Фото: @emimoore
Мур стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. У нее было все, о чем она когда-то мечтала в юности. Пару Деми и Брюса все очень любили, многие верили, что они будут вместе всегда и, как в сказках, умрут в один день. Только конец этой истории был совсем не сказочный.
В 2000 году супруги объявили о расставании. Как оказалась, их семья только со стороны была идеальной, а на самом деле каждый из них заводил романы на стороне. Сначала Брюс принялся за старое и не пропускал ни одной красивой молодой девушки. Обиженная и разочарованная Деми решила ему отомстить и тоже проводила время с другими мужчинами.
Однажды Уиллис приревновал жену к Патрику Суэйзи, с которым та снималась в фильме «Привидение», и решил разобраться с соперником. Актер пришел на съемочную площадку с бейсбольной битой и был готов сразиться с Патриком. К счастью, Деми его вовремя остановила, заверив, что между ней и Суэйзи ничего нет.
Супруги часто скандалили, а Брюс постоянно говорил, что его жена очень сильно изменилась и уже не та прекрасная и добрая девушка, в которую он влюбился. К счастью, после расставания Мур и Уиллис смогли остаться друзьями.
«Говорят, в браке супруг сначала видит в своем партнере любовника и лучшего друга, а со временем просто живет с ним по привычке. Именно это и произошло со мной и Брюсом. Только мы едва успели побыть парой, прежде чем стали родителями. В первый же год наших отношений страстное и мгновенное увлечение друг другом переросло в полноценную семью, но, когда реальность дала знать о себе, не знаю, действительно ли мы знали друг друга. Наша жизнь превратилась в согласование повседневных вопросов и регулирование рабочих графиков», — призналась актриса.
Фото: Sonia Moskowitz / Global Look Press
Третий неудачный брак
Спустя три года после развода Деми призналась, что счастлива в новых отношениях актером Эштоном Катчером, который моложе нее на 16 лет. Изначально в этот союз никто не верил — какие могут быть искренние чувства, когда тут такой мезальянс.
Однако в 2005 году влюбленные сыграли свадьбу и были вместе почти десять лет. У супругов должен был родиться ребенок, но на шестом месяце беременности у Деми случился выкидыш.
«Я стала гнуть спину, чтобы соответствовать тому образу жены, который он себе представлял. Я поставила его на первое место, хотя он меня об этом не просил. Именно так в свое время поступали моя мама с бабушкой, и я переняла это для своих отношений. Мне хотелось сохранить наш брак, и я была готова сделать что угодно, чтобы достигнуть этого», — признавалась актриса.
Она согласилась даже на свободные отношения и секс втроем, постоянно прощала мужу измены. В своей автобиографии Мур рассказала, что ей было очень плохо, когда она узнавала о новых возлюбленных Катчера. Особенно ее поразила связь с юной девушкой, которую супруг привел к ним домой.
«Моей внутренней реакцией было отвращение, а после того как стало известно, что он все-таки проявил к ней интерес, я почувствовала удар в спину, будто он говорил: "Да пошла ты"», — сетовала Деми.
В 2011 году, ровно через неделю после дня рождения актрисы, Катчер собрал вещи и ушел из дома. Бракоразводный процесс завершился спустя два года. Кстати, Эштону это расставание стоило целого состояния, обладательницей которого и стала Деми Мур.
Но деньги не сделали ее счастливее: актриса так переживала из-за развода, что буквально пустилась во все тяжкие. Она начала выпивать и употреблять запрещенные вещества, а о своих любимых дочках в то время практически забыла.
Фото: @demimoore
«Мама превратила нашу жизнь в ад. Это было очень тяжелое время. Как будто солнце зашло, и появился монстр. У нее менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной», — рассказывала младшая дочь Таллула.
«Я как будто вышла из собственного тела, а потом вернулась обратно, словно кто-то дал мне шанс», — вспоминала Мур.
Этот случай помог ей изменить свою жизнь. Актриса взяла себя в руки, перестала пить и употреблять наркотики, а справиться с проблемами ей помогли любимые дети.
Фото: @demimoore, Sonia Moskowitz / Global Look Press