От владельца ночного клуба до актеров: мужчины, из-за которых пошатнулись психика и здоровье Деми Мур

Первым мужчиной, который предал Деми, был ее отец. Он оставил жену Вирджинию Кинг вскоре после рождения дочери, причем принимать участие в воспитании и жизни своего ребенка мужчина не стремился. Отца маленькой Деми заменил Дэн Гейнс, за которого ее мама вышла замуж.

До 15 лет будущая актриса считала его своим отцом, а правду узнала, когда случайно нашла свидетельство о рождении. Именно фамилию отчима она и носила до определенного времени. Правда, Дэн тоже был не очень хорошим родителем: как и его супруга, он часто выпивал и устраивал скандалы дома.

Кстати, биологический отец все-таки объявился, когда его дочь уже стала знаменитой на весь мир актрисой. Он мечтал познакомиться со своими внучками, но Мур не захотела впускать его в свою жизнь и была против общения родителя с ее детьми.