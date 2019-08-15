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От папиной дочки до звезды шоу-бизнеса: как менялись стиль, внешность и творчество Нюши

Одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса Нюша начала музыкальную карьеру, когда ей было всего пять лет. Продюсером начинающей звезды впоследствии стал ее отец, бывший участник музыкального коллектива «Ласковый май» Владимир Шурочкин. Прорывом для нее оказался первый же выпущенный ею сингл «Вою на Луну», за который она получила множество наград. С тех пор Нюша, которой 15 августа исполнилось 29 лет, записала два студийных альбома, стала самостоятельной артисткой и одной из самых ярких певиц. Предлагаем посмотреть, как она менялась на протяжении десяти лет.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Starface

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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