От невзрачной певицы до суперзвезды: как менялись стиль и образы Светланы Лободы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lobodaofficial
Тогда он искал новую солистку в трио «ВИА Гра» и уговорил певицу прийти на кастинг, после которого объявил ее новой участницей. Вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой Светлана снялась в клипе на песню «Биология». Стройная рыжеволосая и симпатичная солистка в откровенном наряде обратила на себя внимание зрителей, но тот успех, который она получила, ее не удовлетворил. Вскоре Лобода ушла из группы и занялась сольной карьерой.
Она прошла долгий путь от простой начинающей исполнительницы до суперзвезды российского шоу-бизнеса. Сегодня Светлана — артистка первой величины, без которой не обходится ни одна музыкальная премия. Ее также считают одной из самых красивых и сексуальных певиц страны. Женщины на нее равняются и копируют стиль, а мужчины боготворят и восхищаются ее красотой. Но всегда ли Светлана была такой яркой и привлекательной девушкой? В нашем материале вспоминаем, как менялся стиль одной из самых обсуждаемых персон отечественной сцены.
Фото: Global Look press
На календаре 2009 год, Светлана еще не звезда, но уже популярная певица, которой посчастливилось представлять Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Артистка исполнила песню Be My Valentine и заняла 12-е место, хотя поклонники мероприятия пророчили ей попадание в десятку.
На сцену девушка вышла в красных топе, украшенном стразами, и шортах. Дерзкий образ дополняли ботфорты на высоком каблуке. Зажигательная красотка тогда восхитила европейскую публику.
Фото: Николай Казеев/ MainPeople/ Starface.ru
В 2011 году Светлана еще отдавала предпочтение готическому стилю. На церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV она появилась в черных кожаном топе и кружевной юбке. Зато в том году артистка уже перекрасилась в блонд и сделала каре — эта прическа стала отличительной чертой образа певицы на долгие годы.
Фото: Global Look press
В 2012 году Лобода представила один из своих хитов «40 градусов» и на презентацию клипа пришла в черном боди и атласном халате изумрудного цвета.
Фото: Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Певица любила экспериментировать со своим образом и в 2013 году на Big Love Show появилась в темно-синем платье в пол, украшенном пайетками и бисером. Фото, сделанные на мероприятии, стали причиной бурных обсуждений в Сети. Тогда Светлану обвинили в чрезмерной любви к пластике и уколам красоты.
Фото: Global Look press
В 2014 году поклонники отметили, что стиль певицы изменился в лучшую сторону, а сама она заметно преобразилась, научившись делать менее яркий макияж и красиво укладывать волосы. Впрочем, тогда интерес к жизни и творчеству Лободы был еще не таким повышенным.
Зато спустя несколько лет она выпустила настоящие хиты — «К черту любовь» и «Твои глаза», которые помогли ей быстро взобраться на музыкальной Олимп и стать одним из главных хитмейкеров страны.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
В это время меняется и образ певицы: отказавшись от готических нарядов, она выбирает стильные луки, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Экспериментирует исполнительница и с прической: ей идут голливудские волны, небрежные локоны и укладки. Знаменитость красится то в платиновый блонд, то выбирает более теплые оттенки волос.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
В 2018 году Светлана родила вторую дочь Тильду, а уже через несколько недель блистала на красной ковровой дорожке музыкальной премии телеканала «МУЗ-ТВ», демонстрируя всем свою шикарную фигуру. В том же году она выпустила один из своих главных хитов, который закрепил за ней звание суперзвезды отечественной сцены.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Сегодня имя Светланы Лободы ассоциируется с привлекательностью, женственностью и сексуальностью. За эти годы она не раз меняла имидж и, кажется, нашла свою фишку — это, конечно, откровенные наряды. Пройдя долгий путь, она сумела стать не только популярной певицей, но и иконой стиля.
Фото: личный архив Светланы Лободы, Global Look press, Николай Казеев/ MainPeople/ Starface.ru, Анастасия Балахнова/ Starface.ru, Александра Воротнева/ Starface.ru, Владимир Андреев/ Starface.ru