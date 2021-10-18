От невзрачной певицы до суперзвезды: как менялись стиль и образы Светланы Лободы

На календаре 2009 год, Светлана еще не звезда, но уже популярная певица, которой посчастливилось представлять Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Артистка исполнила песню Be My Valentine и заняла 12-е место, хотя поклонники мероприятия пророчили ей попадание в десятку.

На сцену девушка вышла в красных топе, украшенном стразами, и шортах. Дерзкий образ дополняли ботфорты на высоком каблуке. Зажигательная красотка тогда восхитила европейскую публику.