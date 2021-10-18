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От невзрачной певицы до суперзвезды: как менялись стиль и образы Светланы Лободы

18 октября известная певица отмечает 39-й день рождения. Светлана начинала карьеру в родной Украине: сначала она была солисткой группы «Капучино», потом выступала под псевдонимом Alicia Gorn, подражая зарубежным звездам, а в конце 2003 года создала коллектив «Кетч», для которого сама придумывала репертуар и сценические образы. Но девушка всегда мечтала о чем-то большом, и однажды симпатичную и талантливую исполнительницу заметил известный продюсер Константин Меладзе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода всегда выбирает эффектные образы

Фото: @lobodaofficial

Тогда он искал новую солистку в трио «ВИА Гра» и уговорил певицу прийти на кастинг, после которого объявил ее новой участницей. Вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой Светлана снялась в клипе на песню «Биология». Стройная рыжеволосая и симпатичная солистка в откровенном наряде обратила на себя внимание зрителей, но тот успех, который она получила, ее не удовлетворил. Вскоре Лобода ушла из группы и занялась сольной карьерой.

Она прошла долгий путь от простой начинающей исполнительницы до суперзвезды российского шоу-бизнеса. Сегодня Светлана — артистка первой величины, без которой не обходится ни одна музыкальная премия. Ее также считают одной из самых красивых и сексуальных певиц страны. Женщины на нее равняются и копируют стиль, а мужчины боготворят и восхищаются ее красотой. Но всегда ли Светлана была такой яркой и привлекательной девушкой? В нашем материале вспоминаем, как менялся стиль одной из самых обсуждаемых персон отечественной сцены.

Конкурс "Евровидение 2009"

Конкурс "Евровидение 2009"

Фото: Global Look press

На календаре 2009 год, Светлана еще не звезда, но уже популярная певица, которой посчастливилось представлять Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Артистка исполнила песню Be My Valentine и заняла 12-е место, хотя поклонники мероприятия пророчили ей попадание в десятку.

На сцену девушка вышла в красных топе, украшенном стразами, и шортах. Дерзкий образ дополняли ботфорты на высоком каблуке. Зажигательная красотка тогда восхитила европейскую публику.

Светлана Лобода на церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV

Светлана Лобода на церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV

Фото: Николай Казеев/ MainPeople/ Starface.ru

В 2011 году Светлана еще отдавала предпочтение готическому стилю. На церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV она появилась в черных кожаном топе и кружевной юбке. Зато в том году артистка уже перекрасилась в блонд и сделала каре — эта прическа стала отличительной чертой образа певицы на долгие годы.

Презентация клипа "40 градусов"

Презентация клипа "40 градусов"

Фото: Global Look press

В 2012 году Лобода представила один из своих хитов «40 градусов» и на презентацию клипа пришла в черном боди и атласном халате изумрудного цвета.

Светлана Лобода на концерте Big Love Show 2012 в СК "Олимпийский"

Светлана Лобода на концерте Big Love Show 2012 в СК "Олимпийский"

Фото: Анастасия Балахнова/ Starface.ru

Певица любила экспериментировать со своим образом и в 2013 году на Big Love Show появилась в темно-синем платье в пол, украшенном пайетками и бисером. Фото, сделанные на мероприятии, стали причиной бурных обсуждений в Сети. Тогда Светлану обвинили в чрезмерной любви к пластике и уколам красоты.

Презентация клипа Глюкозы на песню "Почему"

Презентация клипа Глюкозы на песню "Почему"

Фото: Global Look press

В 2014 году поклонники отметили, что стиль певицы изменился в лучшую сторону, а сама она заметно преобразилась, научившись делать менее яркий макияж и красиво укладывать волосы. Впрочем, тогда интерес к жизни и творчеству Лободы был еще не таким повышенным.

Зато спустя несколько лет она выпустила настоящие хиты — «К черту любовь» и «Твои глаза», которые помогли ей быстро взобраться на музыкальной Олимп и стать одним из главных хитмейкеров страны.

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "Золотой граммофон 2016"

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "Золотой граммофон 2016"

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

В это время меняется и образ певицы: отказавшись от готических нарядов, она выбирает стильные луки, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Экспериментирует исполнительница и с прической: ей идут голливудские волны, небрежные локоны и укладки. Знаменитость красится то в платиновый блонд, то выбирает более теплые оттенки волос.

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "Золотой граммофон 2017"

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "Золотой граммофон 2017"

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru

В 2018 году Светлана родила вторую дочь Тильду, а уже через несколько недель блистала на красной ковровой дорожке музыкальной премии телеканала «МУЗ-ТВ», демонстрируя всем свою шикарную фигуру. В том же году она выпустила один из своих главных хитов, который закрепил за ней звание суперзвезды отечественной сцены.

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "МУЗ-ТВ" 2018

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "МУЗ-ТВ" 2018

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "Золотой граммофон 2018"

Светлана Лобода на церемонии вручения премии "Золотой граммофон 2018"

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Сегодня имя Светланы Лободы ассоциируется с привлекательностью, женственностью и сексуальностью. За эти годы она не раз меняла имидж и, кажется, нашла свою фишку — это, конечно, откровенные наряды. Пройдя долгий путь, она сумела стать не только популярной певицей, но и иконой стиля.

Фото: личный архив Светланы Лободы, Global Look press, Николай Казеев/ MainPeople/ Starface.ru, Анастасия Балахнова/ Starface.ru, Александра Воротнева/ Starface.ru, Владимир Андреев/ Starface.ru