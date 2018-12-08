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От нескладной КВНщицы до секс-символа Comedy Woman: эволюция Екатерины Варнавы

Одной из самых ярких девушек российского шоу-бизнеса 9 декабря исполняется 34 года. Она начинала с выступлений за команды КВН «Свои секреты» и «Сборная малых народов», а прославилась на всю страну и стала телезвездой благодаря шоу Comedy Woman, в котором участвовала с самого первого выпуска и занималась постановкой хореографических номеров. За пятнадцать лет карьеры в шоу-бизнесе Екатерина сильно изменилась: похудела на двадцать килограммов, стала одеваться более стильно и вообще выглядеть по-другому. Предлагаем посмотреть на то, как она менялась.

Текст: Роман Страстный

Фото: starface

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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