От нескладной девочки до звезды сериалов: самые интересные факты о жизни Анны Кошмал
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @smorkovkina
Однако удача была на ее стороне. Появившись в популярном проекте, актриса стала известна, а ее карьера, как это принято говорить, пошла в гору. Как же Анна попала в мир кино? Почему создатели сериала выбрали именно ее? Как устроилась личная жизнь Кошмал? Об этих и многих других фактах из биографии актрисы — подробнее в нашем материале.
Анна родилась в Киеве в семье военного и учительницы. Несмотря на то, что родители никак не были связаны с творчеством, девушка с ранних лет интересовалась музыкой и танцами. Позже Кошмал заметили представили продюсерского центра «Республика KIDS» и предложили ей начать строить актерскую карьеру. Кстати, сама Анна никогда не мечтала сниматься в кино и свой успех считает подарком судьбы.
Фото: @smorkovkina
Дело в том, что девушка всегда больше интересовалась музыкой и даже решила получить профессиональное образование по эстрадному вокалу. Кошмал мечтала стать певицей и вместе с другими ребятами из центра «Республика KIDS» гастролировала с концертными программами по разным городам.
Но о карьере певицы пришлось забыть, когда агенты из студии «95 квартал» обратили на нее внимание и предложили пройти кастинг. Тогда в сериал «Сваты» нужна была девушка-подросток на роль повзрослевшей героини Жени Ковалевой.
Анна не верила, что работу в проекте предложат ей, ведь у нее была конкурентка. По мнению актрисы, роль должна была достаться девушке из обеспеченной семьи, которая участвовала в популярных конкурсах и имела личного менеджера.
«Вот я тогда думала: “Что я вообще здесь делаю? У меня просто ноль шансов”», — делилась Кошмал.
Впрочем, создатели киноленты решили, что роль должна достаться именно ей. Как только Анна узнала эту радостную новость, она начала прыгать и плясать, причем прямо на улице среди посторонних людей. Так она была ошеломлена и в то же время довольна.
Фото: @smorkovkina
Конечно, съемки в «Сватах» были трудными. Для начала актриса перекрасила волосы в черный цвет, так как ее героиня подражала готам. Но Кошмал очень быстро научилась держаться перед камерой, ведь ее учителями стали такие мэтры, как Федор Добронравов, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и другие.
Девушке пригодились и вокальные данные, ведь ее героиня, как и она сама, интересовалась музыкой и мечтала стать певицей. Кстати, актриса раньше никогда не смотрела сериал и знала о нем только по рассказам отца.
Фото: @smorkovkina
После участия в «Сватах» Кошмал решила кардинально изменить свою жизнь: она оставила мечты о певческой карьере и направила все свои силы на актерскую деятельность.
«Если бы меня тогда не нашел "95 квартал и не забрал к себе, то, я думаю, моя жизнь кардинально по-другому бы сложилась. Я не представляю как. Может, я бы пошла, как всегда хотела, танцевать. Я даже себе не представляю, что бы могло быть. Но было бы все по-другому», — отмечала Анна.
Фото: @smorkovkina
Сегодня она продолжает активно сниматься в кино, причем многие из ее ролей главные. Кошмал успевает не только заниматься карьерой, но и личной жизнью. В 2018 году стало известно, что актриса вышла замуж — правда, имя своего избранника она не сообщила.
Фото: @smorkovkina
«Да, я не скрываю, что вышла замуж. Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала», — рассказала тогда Анна.
Через несколько лет у пары родился сын, которого назвали Михаилом, но малыша Кошмал тоже пока не решается показать публике. «Самое большое счастье на свете. Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и всепоглощающей любовью», — заключает Анна.
Фото: @smorkovkina