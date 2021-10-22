От нескладной девочки до звезды сериалов: самые интересные факты о жизни Анны Кошмал

Однако удача была на ее стороне. Появившись в популярном проекте, актриса стала известна, а ее карьера, как это принято говорить, пошла в гору. Как же Анна попала в мир кино? Почему создатели сериала выбрали именно ее? Как устроилась личная жизнь Кошмал? Об этих и многих других фактах из биографии актрисы — подробнее в нашем материале.

Анна родилась в Киеве в семье военного и учительницы. Несмотря на то, что родители никак не были связаны с творчеством, девушка с ранних лет интересовалась музыкой и танцами. Позже Кошмал заметили представили продюсерского центра «Республика KIDS» и предложили ей начать строить актерскую карьеру. Кстати, сама Анна никогда не мечтала сниматься в кино и свой успех считает подарком судьбы.