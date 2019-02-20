От неизвестной красотки с Барбадоса до кумира миллионов и звезды Голливуда: как менялись стиль и внешность Рианны

Сегодня в 00:00От неизвестной красотки с Барбадоса до кумира миллионов и звезды Голливуда: как менялись стиль и внешность РианныКомментарииОдна из самых успешных богатых, стильных и сексуальных певиц Рианна, возглавившая не один рейтинг самых желанных женщин планеты, родилась на Барбадосе. Уже в 16 лет она переехала в США, чтобы начать карьеру в шоу-бизнесе. Ее дебютный альбом Music of the Sun вошел в десятку лучших альбомов Billboard 200. Третья пластинка певицы Good Girl Gone Bad, в которую вошел знаменитый хит Umbrella, получил девять номинаций на премию «Грэмми» и сделал настоящей звездой. На сегодняшний день Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времен, снимается в голливудских фильмах, выпускает собственную линию одежды, занимается благотворительностью и продолжает выпускать хиты. Предлагаем посмотреть, как менялись ее внешность, стиль и музыка на протяжении пятнадцати лет.Текст: Роман СтрастныйФото: gettyВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиРианнапевицаЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...