От милой девочки до роковой красотки: как с годами менялись роли и внешность Скарлетт Йоханссон

Одной из самых успешных и красивых голливудских актрис Сарлетт Йохассон ипсолнилось 34 года. Впервые на экранах она появилась почти четверть века назад, снявшись в фильме «Норт» совсем юной девочкой. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись роли и внешность Йоханссон.