От гадкого утенка до главной красотки Голливуда: самые интересные факты о Джулии Робертс
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Фото: Kinopoisk.ru
Возможно, кто-то решит, что популярность досталась Джулии легко, ведь она была сестрой известного актера боевиков Эрика, да и после успеха мелодрамы «Красотка» ее жизнь должна была устроиться лучшим образом – только успевай принимать выгодные предложения, ловить восхищенные взгляды, позировать перед камерами и появляться на обложках модных журналов.
Но ведь актриса – такой же простой человек, как и все, которая не понаслышке знает о предательстве и потере близких людей, а также о трудной семейной жизни. Какие трагедии и потрясения пережила Джулия Робертс, почему все уверены, что у нее сложный характер, и что она считает самым большим достижением в своей жизни? Об этих и многих других фактах из жизни актрисы читайте в нашем материале.
Фото: Kinopoisk.ru
Джулия родилась в небольшом американском городе Смирна, расположенном в штате Джорджия. В ее семье все имели отношение к кино: мама и папа были актерами и вели курсы по актерскому мастерству для детей в своем городе. У Джулии также есть старшие брат Эрик и сестра Лиза.
Впрочем, из-за финансовых сложностей Робертсам пришлось закрыть свою актерскую школу и найти более прибыльную работу, чтобы воспитывать детей. Главе семейства иногда приходилось продавать водные матрацы, а мама постаралась больше времени уделять сыну и дочерям. Когда Робертс было пять лет, ее родители расстались.
Фото: Kinopoisk.ru
Вскоре мама вышла замуж за критика Майкла Моутса, который не давал ей спокойно жить, постоянно поучая и даже поднимая на девушку руку. Но большим горем для нее стала смерть отца, когда ей было всего десять лет. Стоит вспомнить и увлечения, которые были у Джулии в то время.
Ей очень нравились животные, и она мечтала стать ветеринаром. А пока девушка участвовала во всех школьных постановках и восхищалась своим братом Эриком, который к тому моменты понял, чего он хочет от жизни. Робертс не скрывает, что в то время особыми талантами похвастаться не могла, да и красивой себя она никогда не считала.
Фото: Kinopoisk.ru
Кроме того, сверстники не забывала ей об этом напоминать, отмечая, что у нее слишком большой рот. Это уже потом широкая улыбка до ушей станет визитной карточной девушки, а в подростковом возрасте ей приходилось бороться с комплексами. Ради этого Джулия стала посещать конкурсы красоты, на некоторых них она даже становилась победительницей.
Параллельно девушка работала, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Она то была продавщицей в пиццерии, то в обувном магазине, то официанткой в кафе. Можно предположить, что эти испытания только закалили ее характер.
После школы Джулия, как и мечтала, планировала поступить в университет и учиться на ветеринара, но проваленные экзамены поставили крест на ее медицинской карьере. После этого Робертс уехала в Нью-Йорк к сестре Лизе и стала посещать курсы актерского мастерства, ведь за время участия в школьных постановах она успела освоить некоторые азы актерской профессии.
Фото: Kinopoisk.ru
Девушке повезло еще в том, что в то время ее брат Эрик уже был известен в актерских кругах, снимался в кино и даже успел получить звание нового секс-символа. Именно он и помог младшей сестре попасть в кино — в 1987 году он привел ее на съемочную площадку фильма «Красный, как кровь», где ей предложили эпизодическую роль.
После дебюта Эрик стал менеджером Джулии и помогал ей продвигаться по карьерной лестнице. В конце 80-х годов она уже была известной актрисой и даже получила «Золотой глобус» за участие в картине «Стальные магнолии». Но, как известно, звездный час был впереди, и наступил он в 1989 году. Именно тогда Робертс утвердили на главную роль в мелодраме «Красотка», где ее партнером стал Ричард Гир.
Фото: Kinopoisk.ru
Интересно, что изначально создатели фильма рассматривали кандидатуры более известных актрис, в их числе была Мег Райан. Но она отказалась, так как думала, что роль девушки легкого поведения отрицательно отразится на ее карьере. Тогда режиссер и продюсеры решили дать шанс начинающий актрисе и не прогадали.
Надо ли говорить, какой успех ожидал Джулию после премьеры. Она стала одной из самых востребованных актрис, чей гонорар вырос от 300 долларов до миллиона! Зрителям настолько понравился тандем Робертс и Гира, что они умоляли актеров сняться вместе еще раз. В конце 90-х на экране появилась новая кинолента «Сбежавшая невеста», которая тоже имела успех.
А как же Эрик? Вот с братом отношения актрисы ухудшились, когда она стала популярной, а он, наоборот, выпал из обоймы. Но поругались родные люди по другим причинам. Дело в том, что Эрик, будучи менеджером своей сестры, подписывал все контракты, которые ему предлагали. Джулия же была более избирательной, особенно после «Красотки», поэтому отказывалась от договоренностей, чем подставляла Эрика.
Фото: Kinopoisk.ru
Кроме того, когда Робертс расстался со своей первой женой Келли Каннингем, актриса приняла ее строну, наняла хороших адвокатов, которые добились в суде, чтобы актер выплачивал своей дочери Эмме алименты, причем сумма была немаленькой. Ясное дело, что после этого Эрик серьезно поссорился с сестрой и до сих пор не может наладить с ней прежние доверительные и дружеские отношения.
Кстати, у Джулии была сестра Нэнси, родившаяся во втором браке ее мамы, с которой она тоже не стремилась общаться. Нэнси не раз жаловалась на знаменитую сестру в интервью и призывала ее наладить с ней отношения.
«Я не перестаю надеяться, что сестра заметит меня, увидит, какой я стала. Хотя слишком уж долго она смотрела на меня под определенным углом зрения, трудно его поменять. Я думаю, нам обеим нужно научиться по-новому взглянуть друг на друга. И все начать сначала. Мы обе — я убеждена — переполнены сожалением…» — говорила девушка.
Фото: Kinopoisk.ru
К сожалению, сестры так и не сумели подружиться, ведь в 2014 году Нэнси умерла от передозировки. Узнав печальную новость, Джулия отменила все съемки, чтобы проститься с сестрой, и не смогла сдержать слез, когда провожала ее в последний путь. Не успела звезда кино пережить это, как ее потрясло известие о страшной болезни матери. Она постаралась сделать все возможное, чтобы родительница выздоровела, но в 2015 году ее не стало.
Что же касается личной жизни актрисы, то она была интересна еще больше, чем ее творчество. В самом начале своей карьеры Робертс встречалась с коллегами Мэттью Перри и Лиамом Нисаном, потом ей приписывали роман с Ричардом Гиром. Поклонники надеялись, что экранная любовь станет реальной и актеры в итоге поженятся.
Фото: Kinopoisk.ru
Но ни романа, ни свадьбы у звезд не было. Зато вскоре Робертс познакомилась с Кифером Сазерлендом, влюбилась в него с первого взгляда и быстро согласилась выйти замуж. Грандиозное торжество по случаю бракосочетания должно было состояться в 1991 году, но незадолго до свадьбы Джулия сбежала в Ирландию с лучшим другом своего будущего мужа.
Только спустя 20 лет она призналась, что тогда узнала об измене своего любимого и решила ответить ему тем же. Актриса была рада, что их отношения завершились именно так, ведь они с Кифером могли бы наделась много ошибок, если бы поженились.
Вскоре Джулия выскочила замуж за певца Лайла Ловетта, которого знала всего три недели. Это нисколько ее не смущало, ведь она снова поверила в большую и чистую любовь. Впрочем, через два года брак распался. После этого актриса решила больше не делиться подробностями своей личной жизни, которую она, к слову, еще долго не могла устроить.
Фото: Kinopoisk.ru
К счастью, свою любовь она нашла – на съемках фильма «Мексиканец» Робертс познакомилась с оператором Дэниелом Модером. Счастью актрисы мешало лишь одна деталь – мужчина был женат на Вере Штайнер. Однако ради Джулии он решил уйти из семьи. Поговаривали, что голливудская «Красотка» заплатила внушительную сумму своей сопернице, чтобы та согласилась ускорить бракоразводный процесс.
Как только Дэниел был свободен, он отправился в загс с новой избранницей. В 2022 году супруги отметят 20 лет со дня свадьбы. В их семье подрастает трое детей: двойняшки Финнеас Уолтер и Хэзэл Патриша, а также Генри. Джулия не раз говорила, что быть успешной и известной актрисой — это, конечно, хорошо, но самое большое счастье, которое она обрела, — это муж и дети. Супруги живут в любви и во взаимопонимании, несмотря на то, что в прессе то и дело появляются новости об их разводе.
Фото: Kinopoisk.ru
«Когда я думаю о том, что сделало мою жизнь такой, какая она есть, что заставляет мою душу петь и сиять, — понимаю, что это все он. Все хорошее и светлое, все сияние изнутри и вся моя радость исходят от него», — рассказывала Джулия Робертс о муже в интервью изданию «7 дней».
Фото: Kinopoisk.ru