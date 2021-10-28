От гадкого утенка до главной красотки Голливуда: самые интересные факты о Джулии Робертс

Возможно, кто-то решит, что популярность досталась Джулии легко, ведь она была сестрой известного актера боевиков Эрика, да и после успеха мелодрамы «Красотка» ее жизнь должна была устроиться лучшим образом – только успевай принимать выгодные предложения, ловить восхищенные взгляды, позировать перед камерами и появляться на обложках модных журналов.

Но ведь актриса – такой же простой человек, как и все, которая не понаслышке знает о предательстве и потере близких людей, а также о трудной семейной жизни. Какие трагедии и потрясения пережила Джулия Робертс, почему все уверены, что у нее сложный характер, и что она считает самым большим достижением в своей жизни? Об этих и многих других фактах из жизни актрисы читайте в нашем материале.