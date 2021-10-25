От двоечника до успешного миллиардера: что нам нужно знать о завидном женихе Романе Абрамовиче
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Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Со стороны многим кажется, что он родился с золотой ложкой во рту, а все, что он сегодня имеет, досталось олигарху очень просто. Однако ему пришлось столкнуться с трудностями и пережить трагедии — все как у обычных людей. Почему миллиардер не смог создать крепкую семью ни с одной из своих трех жен? Намерен ли он снова жениться и распрощаться со статусом холостяка? Об этих и многих других фактах из жизни известного миллиардера читайте в нашем материале.
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Роман родился в Саратове в семье Ирины Васильевны и Аркадия Нахимовича Абрамович. Мама будущего олигарха болела лейкозом и практически не принимала участия в воспитании сына, так как все время проводила в больнице. К сожалению, старания врачей и супруга, который делал все возможное, чтобы спасти Ирину Васильевну, не помогли. Она умерла в 27 лет, причем за день до первого дня рождения своего сына Романа.
Спустя три года семья снова пережила трагедию: на этот раз несчастный случай произошел с Аркадием Нахимовичем. На стройке на него упала бетонная плита, сорвавшаяся с подъемного крана. Абрамовича-старшего доставили в больницу с переломами шеи, позвоночника и ног. К несчастью, через несколько дней он скончался, а Роман остался круглой сиротой.
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Маленького Рому забрал дядя Лейб, брат отца, в Ухту. Здесь парень пошел в первый класс, а спустя год переехал в Москву к дяде Абраму. Одноклассники будущего олигарха рассказывали, что он был скромным и тихим мальчиком, хотя и находчивым. Уже в то время у него появилась предпринимательская жилка: Роман продавал сигареты и другие мелкие вещи, а полученные деньги тратил на карманные расходы.
Получив аттестат, Абрамович решил вернуться в Ухту, где он поступил на лесотехнический факультет местного индустриального института. Особой тяги к знаниям и учебе у молодого человека не было, поэтому он часто прогуливал занятия, но зато снова старался заняться бизнесом. Тогда диплом юноша так и не получил, потому что его призвали в армию, а продолжать учебу после службы он отказался.
Впрочем, диплом о высшем образовании у Абрамовича все-таки есть, только получил он его гораздо позже. В 2000 году бизнесмен стал выпускником Московской государственной юридической академии. А до этого парень строил карьеру, причем начинал с низов. Несколько лет он проработал механиком в строительном тресте, а в конце 80-х решил открыть свой первый кооператив «Уют». Известно, что предприятие занималось изготовлением игрушек из полимеров, которые можно было купить на столичных рынках.
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Добившись успехов в малом бизнесе, Роман заинтересовался нефтяной и металлургической промышленностями. Однако с развитием новых отраслей деятельностью предпринимателя заинтересовались правоохранительные органы: Абрамовича подозревали в краже цистерн с дизельным топливом с государственного Ухтинского завода. Но из-за отсутствия улик дело быстро закрыли.
В молодости бизнесмен заручился поддержкой влиятельных людей, одним из которых был Борис Березовский. Вместе с ним Роман создал единую нефтяную компанию «Сибнефть». Уже в 1999 году он стал долларовым миллиардером и одним из самых богатых людей современной России. Кстати, позже со своим партнером Абрамович поругался и даже вел с ним судебные разбирательства. Оказывается, Березовский обвинял коллегу в том, что он вынудил его продать доли в нескольких компаниях по низкой цене.
Многие были уверены, что без поддержки Бориса Ельцина, бизнесмен не смог бы добиться успехов. Такие заявления были небезосновательными: в то время Абрамович действительно тесно общался с президентом и членами его семьи. Более того, он стал депутатом Государственной Думы, а потом и губернатором Чукотки. Кстати, жители региона были довольны политической деятельностью миллиардера, отмечая, что он многое сделал для развития их края.
Романа интересовали не только бизнес и политика, но также спорт и искусство. В 2006 году он выкупил футбольную команду «Челси», которая в то время была на грани банкротства. Роман дал клубу новую жизнь, погасив долги и пригласив новых и талантливых игроков. В России он создал организацию «Национальная академия футбола», которая занималась благотворительностью и строительством спортивных школ.
Абрамович также содействовал развитию Центра современного искусства «Гараж» и Большого театра. Стоит отменить, что миллиардер уже давно живет согласно своему статусу: он владеет несколькими роскошными яхтами, стоимость которых превышает сто миллионов евро. Кроме того, у Романа имеются виллы и особняки в нескольких странах, собственный авиапарк и иномарки. Но у долларового миллиардера нет одного и самого важного — верной спутницы рядом.
Что же касается личной жизни одного из самых завидных женихов, то она всегда вызывала интерес — еще больший, чем его бизнес. Известно, что первой любовью Романа стала девушка по имени Виктория, с которой он познакомился в студенческие годы в Ухте. Однако она не дождалась его из армии, поэтому отношения быстро завершились.
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Когда Абрамовичу было 20 лет, он впервые женился на 23-летней Ольге Лысовой, с которой познакомился в ресторане. Несмотря на юный возраст, парень был настроен серьезно и даже быстро подружился с дочерью возлюбленной от предыдущего брака.
Ольга стала верной женой, которая поддерживала бизнесмена во всех начинаниях, была рядом, когда он создавал первые компании, и разделяла с ним успех. Однако с развитием бизнеса супруги стали отдаляться, а вскоре Абрамович сообщил, что уходит к новой возлюбленной — стюардессе Ирине Маландиной.
«Наши самые счастливые времена — когда мы были студентами без гроша в кармане. Я иногда думаю, что если бы мы остались такими навсегда, то могли бы остаться вместе. Роман может держать мир в своих руках, но нельзя купить крепкую любовь и счастье. Я боюсь, что он никогда не будет счастлив. Всегда будет хотеть большего», — признавалась Ольга.
Возможно, ей казалось, что новые отношения бывшего мужа быстро завершатся, но Роман позвал Ирину замуж и прожил с ней 16 лет. За это время у супругов родилось пятеро детей: Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья. Но в 2007 году Роман расстался с Ириной, оставив ей 300 миллионов долларов, две квартиры и четыре заграничных виллы.
За несколько лет до развода Абрамович познакомился с Дашей Жуковой, дочерью состоятельного бизнесмена Александра Жукова. Встреча произошла в Барселоне после матча футбольной команды «Челси». Несмотря на то, что Даша была на 15 лет младше миллиардера, он обратил на нее внимание, да и она была не прочь строить отношения с Романом.
Фото: East News.ru
В 2009 году у пары родился сын Аарон, а спустя четыре года — дочь Лея. Абрамович и Жукова были одной из самых красивых и крепких семей, но в 2017 году идиллия завершилась. Даша и Роман расстались, но смогли сохранить дружеские отношения. В 2019 году Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, а в марте 2021 стало известно, что у супругов родился сын Филипп.
Роман, в отличие от бывшей возлюбленной, не спешит прощаться с холостяцкой жизнью. Хотя ему не раз за это время приписывали романы с известными красавицами: в этом списке оказались прима Мариинского театра Диана Вишнева, it-girl Надежда Оболенцева и даже актриса Юлия Пересильд. Однако ни одна из предполагаемых избранниц миллиардера не подтвердила роман, да и Абрамович не спешит делиться подробностями своей личной жизни.
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press, Daniil Ivanov/Global Look Press, Alexander Chernykh/Global Look Press, East News.ru