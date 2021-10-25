От двоечника до успешного миллиардера: что нам нужно знать о завидном женихе Романе Абрамовиче

Маленького Рому забрал дядя Лейб, брат отца, в Ухту. Здесь парень пошел в первый класс, а спустя год переехал в Москву к дяде Абраму. Одноклассники будущего олигарха рассказывали, что он был скромным и тихим мальчиком, хотя и находчивым. Уже в то время у него появилась предпринимательская жилка: Роман продавал сигареты и другие мелкие вещи, а полученные деньги тратил на карманные расходы.

Получив аттестат, Абрамович решил вернуться в Ухту, где он поступил на лесотехнический факультет местного индустриального института. Особой тяги к знаниям и учебе у молодого человека не было, поэтому он часто прогуливал занятия, но зато снова старался заняться бизнесом. Тогда диплом юноша так и не получил, потому что его призвали в армию, а продолжать учебу после службы он отказался.

Впрочем, диплом о высшем образовании у Абрамовича все-таки есть, только получил он его гораздо позже. В 2000 году бизнесмен стал выпускником Московской государственной юридической академии. А до этого парень строил карьеру, причем начинал с низов. Несколько лет он проработал механиком в строительном тресте, а в конце 80-х решил открыть свой первый кооператив «Уют». Известно, что предприятие занималось изготовлением игрушек из полимеров, которые можно было купить на столичных рынках.