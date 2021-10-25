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От двоечника до успешного миллиардера: что нам нужно знать о завидном женихе Романе Абрамовиче

24 октября один из известных и, пожалуй, самых обсуждаемых миллиардеров страны отпраздновал 55-й день рождения. О Романе Абрамовиче все заговорили в конце 90-х, и с тех пор его жизнь всегда вызывала интерес у публики. Место в списке журнала Forbes, дорогие автомобили и яхты, роскошные дома и виллы как в России, так и за границей и, конечно же, красивые и привлекательные девушки — все это связано с жизнью Абрамовича.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Роман Абрамович в качестве губернатора Чукотского автономного округа

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Со стороны многим кажется, что он родился с золотой ложкой во рту, а все, что он сегодня имеет, досталось олигарху очень просто. Однако ему пришлось столкнуться с трудностями и пережить трагедии — все как у обычных людей. Почему миллиардер не смог создать крепкую семью ни с одной из своих трех жен? Намерен ли он снова жениться и распрощаться со статусом холостяка? Об этих и многих других фактах из жизни известного миллиардера читайте в нашем материале.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Роман родился в Саратове в семье Ирины Васильевны и Аркадия Нахимовича Абрамович. Мама будущего олигарха болела лейкозом и практически не принимала участия в воспитании сына, так как все время проводила в больнице. К сожалению, старания врачей и супруга, который делал все возможное, чтобы спасти Ирину Васильевну, не помогли. Она умерла в 27 лет, причем за день до первого дня рождения своего сына Романа.

Спустя три года семья снова пережила трагедию: на этот раз несчастный случай произошел с Аркадием Нахимовичем. На стройке на него упала бетонная плита, сорвавшаяся с подъемного крана. Абрамовича-старшего доставили в больницу с переломами шеи, позвоночника и ног. К несчастью, через несколько дней он скончался, а Роман остался круглой сиротой.

Роман Абрамович на стройке

Роман Абрамович на стройке

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Маленького Рому забрал дядя Лейб, брат отца, в Ухту. Здесь парень пошел в первый класс, а спустя год переехал в Москву к дяде Абраму. Одноклассники будущего олигарха рассказывали, что он был скромным и тихим мальчиком, хотя и находчивым. Уже в то время у него появилась предпринимательская жилка: Роман продавал сигареты и другие мелкие вещи, а полученные деньги тратил на карманные расходы.

Получив аттестат, Абрамович решил вернуться в Ухту, где он поступил на лесотехнический факультет местного индустриального института. Особой тяги к знаниям и учебе у молодого человека не было, поэтому он часто прогуливал занятия, но зато снова старался заняться бизнесом. Тогда диплом юноша так и не получил, потому что его призвали в армию, а продолжать учебу после службы он отказался.

Впрочем, диплом о высшем образовании у Абрамовича все-таки есть, только получил он его гораздо позже. В 2000 году бизнесмен стал выпускником Московской государственной юридической академии. А до этого парень строил карьеру, причем начинал с низов. Несколько лет он проработал механиком в строительном тресте, а в конце 80-х решил открыть свой первый кооператив «Уют». Известно, что предприятие занималось изготовлением игрушек из полимеров, которые можно было купить на столичных рынках.

Бизнесмен Роман Абрамович на стройке

Бизнесмен Роман Абрамович на стройке

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Добившись успехов в малом бизнесе, Роман заинтересовался нефтяной и металлургической промышленностями. Однако с развитием новых отраслей деятельностью предпринимателя заинтересовались правоохранительные органы: Абрамовича подозревали в краже цистерн с дизельным топливом с государственного Ухтинского завода. Но из-за отсутствия улик дело быстро закрыли.

В молодости бизнесмен заручился поддержкой влиятельных людей, одним из которых был Борис Березовский. Вместе с ним Роман создал единую нефтяную компанию «Сибнефть». Уже в 1999 году он стал долларовым миллиардером и одним из самых богатых людей современной России. Кстати, позже со своим партнером Абрамович поругался и даже вел с ним судебные разбирательства. Оказывается, Березовский обвинял коллегу в том, что он вынудил его продать доли в нескольких компаниях по низкой цене.

Многие были уверены, что без поддержки Бориса Ельцина, бизнесмен не смог бы добиться успехов. Такие заявления были небезосновательными: в то время Абрамович действительно тесно общался с президентом и членами его семьи. Более того, он стал депутатом Государственной Думы, а потом и губернатором Чукотки. Кстати, жители региона были довольны политической деятельностью миллиардера, отмечая, что он многое сделал для развития их края.

Романа интересовали не только бизнес и политика, но также спорт и искусство. В 2006 году он выкупил футбольную команду «Челси», которая в то время была на грани банкротства. Роман дал клубу новую жизнь, погасив долги и пригласив новых и талантливых игроков. В России он создал организацию «Национальная академия футбола», которая занималась благотворительностью и строительством спортивных школ.

Абрамович также содействовал развитию Центра современного искусства «Гараж» и Большого театра. Стоит отменить, что миллиардер уже давно живет согласно своему статусу: он владеет несколькими роскошными яхтами, стоимость которых превышает сто миллионов евро. Кроме того, у Романа имеются виллы и особняки в нескольких странах, собственный авиапарк и иномарки. Но у долларового миллиардера нет одного и самого важного — верной спутницы рядом.

Что же касается личной жизни одного из самых завидных женихов, то она всегда вызывала интерес — еще больший, чем его бизнес. Известно, что первой любовью Романа стала девушка по имени Виктория, с которой он познакомился в студенческие годы в Ухте. Однако она не дождалась его из армии, поэтому отношения быстро завершились.

Губернатор Чукотского автономного округа

Губернатор Чукотского автономного округа

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Когда Абрамовичу было 20 лет, он впервые женился на 23-летней Ольге Лысовой, с которой познакомился в ресторане. Несмотря на юный возраст, парень был настроен серьезно и даже быстро подружился с дочерью возлюбленной от предыдущего брака.

Ольга стала верной женой, которая поддерживала бизнесмена во всех начинаниях, была рядом, когда он создавал первые компании, и разделяла с ним успех. Однако с развитием бизнеса супруги стали отдаляться, а вскоре Абрамович сообщил, что уходит к новой возлюбленной — стюардессе Ирине Маландиной.

«Наши самые счастливые времена — когда мы были студентами без гроша в кармане. Я иногда думаю, что если бы мы остались такими навсегда, то могли бы остаться вместе. Роман может держать мир в своих руках, но нельзя купить крепкую любовь и счастье. Я боюсь, что он никогда не будет счастлив. Всегда будет хотеть большего», — признавалась Ольга.

Возможно, ей казалось, что новые отношения бывшего мужа быстро завершатся, но Роман позвал Ирину замуж и прожил с ней 16 лет. За это время у супругов родилось пятеро детей: Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья. Но в 2007 году Роман расстался с Ириной, оставив ей 300 миллионов долларов, две квартиры и четыре заграничных виллы.

За несколько лет до развода Абрамович познакомился с Дашей Жуковой, дочерью состоятельного бизнесмена Александра Жукова. Встреча произошла в Барселоне после матча футбольной команды «Челси». Несмотря на то, что Даша была на 15 лет младше миллиардера, он обратил на нее внимание, да и она была не прочь строить отношения с Романом.

Даша Жукова

Даша Жукова

Фото: East News.ru

В 2009 году у пары родился сын Аарон, а спустя четыре года — дочь Лея. Абрамович и Жукова были одной из самых красивых и крепких семей, но в 2017 году идиллия завершилась. Даша и Роман расстались, но смогли сохранить дружеские отношения. В 2019 году Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, а в марте 2021 стало известно, что у супругов родился сын Филипп.

Роман, в отличие от бывшей возлюбленной, не спешит прощаться с холостяцкой жизнью. Хотя ему не раз за это время приписывали романы с известными красавицами: в этом списке оказались прима Мариинского театра Диана Вишнева, it-girl Надежда Оболенцева и даже актриса Юлия Пересильд. Однако ни одна из предполагаемых избранниц миллиардера не подтвердила роман, да и Абрамович не спешит делиться подробностями своей личной жизни.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press, Daniil Ivanov/Global Look Press, Alexander Chernykh/Global Look Press, East News.ru