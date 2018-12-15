Осторожно, горячо: самые смелые и сексуальные клипы Анны Седоковой

Экс-участнице группы «ВИА Гра» и одной из самых эффектных девушек российского шоу-бизнеса 16 декабря исполняется 36 лет. Певица давно выступает сольно и снимает очень провокационные клипы на свои песни. К примеру, в ролике на песню «Ни слова о нем» она устроила жаркие танцы и целовалась с девушкой, а в вышедшем недавно видео «Шантарам» так страстно изображала интимную близость с симпатичным парнем, что клип в итоге запретили показывать на телевидении. Предлагаем оценить провокации звезды.