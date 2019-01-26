Огромный свитер со «змеиным» платьем, сапоги-штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Мэйси Уильямс
Звезда популярного сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс надела огромный свитер с закрывшими кисти рук рукавами под «змеиное» мини-платье с широкими плечами. Завершали образ розовые волосы и грубые ботинки. Актриса явно хотела одеться в стиле гранж, но выглядела в итоге, мягко говоря, странно.
Ирина Шейк
Ирина Шейк выгуляла во время Недели высокой моды в Париже необычный наряд Jean Paul Gaultier. Джинсовые мини-шорты с непонятными штанами-ботинками выглядели нелепо и нас не впечатлили. Надеемся, очередной революции в моде после такого эффектного выхода супермодели не случится и девушки не хлынут на улицы в чем-то подобном.
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс пришла на одну из кинопремьер в «бабушкином» платье Louis Vuitton с цветочном принтом. Актрисе пока только 38 лет, но в этом наряде она выглядела так, как будто ей уже пора на пенсию.
Селин Дион
Не украсил дизайнерский наряд и Селин Дион. Певица всегда могла похвастаться миниатюрной фигурой, а в последнее время похудела еще сильнее. В итоге наряд висел на ней, как на вешалке, и подчеркну не стройную фигуру Дион, а ее болезненную худобу.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкоа не изменяет себе и продолжает одеваться безвкусно. На минувшей неделе балерина отмечала 43-летие и на вечеринке по случаю своего дня рождения встречала гостей в аляповатом прозрачном платье в цветах с огромных декольте и босоножках- «копытах».
Юлия Михальчик
Юлия Михальчик перестаралась с самопрезентацией. Мы в очередной раз убедились, что у певицы шикарная грудь, но сочетать абсолютно прозрачную кофту с бюстгальтером с мощнейшим пуш-апом — это перебор.
Александра Дроздова
Александра Дроздова на минувшей неделе представила хоррор «Рассвет», в котором она сыграла одну из главных ролей. Съемки в фильме стали дебютом для начинающей актрисы, которая пока не привыкла блистать на красных дорожках. На премьере Александра выглядела как среднестатистическая офисная сотрудница. Яркий акцент или стильный топ вместо белой рубашки могли бы спасти ситуацию.
Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли обычно выходит в свет в красивых платьях и брючных костюмах, подчеркивающих фигуру. Советуем модели продолжать в том же духе, а это синее недоразумение, изуродовавшее ее фигуру, больше никогда не надевать.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, starface, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
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