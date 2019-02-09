Огромная куртка на голое тело, «шуба йети» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Наталья Рудова
Мы продолжаем восхищаться фигурой Натальи Рудовой и критиковать ее наряды для светских выходов. На этот раз актриса надела объемную куртку-пилот цвета хаки, в которой буквально утонула. Выглядела Наталья так, как будто накинула на себя куртку бойфренла после бурной ночи, а одеться забыла.
Александра Велескевич и Андрей Гайдулян
Александра Велескевич в своей мохнатой шубе была похожа на снежного человека и выглядела на красной дорожке, мягко говоря, странно. Спасти ситуацию могла бы аккуратная обувь, но актриса предпочла огромные дутые сапоги ярко-желтого цвета. Такое ощущение, что Александра добиралась на кинопремьеру пешком, прямиком с заснеженных гр.
Лариса Долина
Мы не оценили черный комплект странного кроя, сделавшей фигуру Ларисы Долиной похожей на гусеницу. Завершали образ не самые удачные ботфорты, огромный крест на шее и неоновый разноцветный маникюр.
Анна Седокова
Анне Седоковой давно пора поэкспериментировать со стилем и не выходить в свет каждый раз в чем-то напоминающем нижнее белье и оголяющем ее пышную грудь. Свои достоинства можно подчеркивать и по-другому.
Сибель Кекилли
Сибель Кекилли вышла на красную дорожку в платье, в котором ее грудь выглядела так, будто она находится у актрисы где-то в районе живота.
Тиффани Хаддиш
Тиффани Хаддиш выбрала очень странное платье, похожее на бинты и подчеркнувшее недостатки ее не самой подтянутой фигуры. Верх наряда выглядел еще более нелепо.
Джорджа Смит
Если хотите надеть платье-бюстье с очень смелым декольте, позаботьтесь о том, чтобы оно было вам по размеру, а ваше тело не выглядело так, как будто вот-вот вывалится наружу. Кроме того, черные колготки, с помощью которых Джорджа Смит явно хотела сделать свои ноги визуально более стройными, здесь были не к месту.
Тила Данн
Тила Данн в своей короткой шубке с топиком и красных ботфортах как будто выпрыгнула на ковровую дорожку из клипа девичьей поп-группы нулевых.
Лиза Лоб
Наряд Лизы Лоб вообще трудно поддается модному анализу. Золотой пуховик с капюшоном, розовая юбка в складку с линией талии гле-то в райное бедер и ботильоны на платформе... Лучше бы она просто надела джинсы с черной водолазкой.
Лора Марано
Леоапардовый принт сейчас в тренде. Но то, что было надето на Лоре Марано, не советуем носить никому.
Мария-Луиза цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург
Мария-Луиза цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург выглядела эффектно в серебристом брючном костюме, но не угадала с длинной брюк.
Эшли Симпсон
Эшли Симпсон тоже выбрала наряд со слишком длинными брюками. К тому же объемный закрытый комбинезон сильно полнил певицу.
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Текст: Роман Страстный
Фото: Пресс-служба, globallookpress