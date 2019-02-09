Огромная куртка на голое тело, «шуба йети» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Если хотите надеть платье-бюстье с очень смелым декольте, позаботьтесь о том, чтобы оно было вам по размеру, а ваше тело не выглядело так, как будто вот-вот вывалится наружу. Кроме того, черные колготки, с помощью которых Джорджа Смит явно хотела сделать свои ноги визуально более стройными, здесь были не к месту.

Тила Данн