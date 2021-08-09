Одри Тоту: умение шевелить ушами, сон по 10 часов и другие интересные факты о звезде «Амели»
Одри родилась в семье Бернара и Эвелин Тоту. Отец был стоматологом, а мать работала в Ассоциации по борьбе с неграмотностью. Именно родители настояли на том, чтобы девочка начала заниматься в театральной секции.
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Фото: Kinopoisk.ru
До того как стать актрисой, Одри Тоту мечтала связать свою жизнь с изучением жизни приматов.
Одри играет на гобое и фортепиано и свободно говорит на английском и немецком языках.
Первую роль Тоту получила сразу после окончания актерских курсов в сериале «Жюли Леско». Параллельно она работала секретарем в Париже, куда переехала из родного Бомона.
Первая заметная роль актрисы была в фильме «Салон красоты "Венера"», куда она в 1999-м попала после победы в конкурсе юных дарований.
В начале 2000-х Одри Тоту сыграла сразу в двух значимых фильмах: «Распутник» (2000) и «Амели» (2001). Второй из них стал культовым, сделав актрису мировой знаменитостью. Кафе «Две мельницы», которое на самом деле работало на Монмартре, стало буквально местом паломничества поклонников картины.
Тоту обожает фотографировать, она везде носит с собой фотоаппарат, запечатлевая все события из своей жизни. Она даже делает снимки журналистов на пресс-конференциях, чтобы событие осталось в ее памяти.
Одри умеет шевелить ушами, и этим фактом она гордится больше, чем некоторыми своими ролями.
Фото: imago stock&people/ Global Look press
Одри Тоту большая соня. Она не может работать, если спала меньше 10 часов.
В 2009-м состоялась премьера фильма «Коко до Шанель», где Тоту сыграла легендарного модельера. После съемок в картине актриса стала лицом духов Chanel No.5. До нее этот «пост» занимала Николь Кидман.
«Я совершенно нематериальна, мысли о вещах — это последнее, что приходит мне в голову», — говорила Тоту, которая уже будучи знаменитой снимала квартиру в непрестижном районе Парижа. Сейчас она владеет апартаментами недалеко от Елисейских полей.
Свой стиль в одежде актриса характеризует как затерянный во времени. Она часто подбирает свои образы, легко может обходиться без стилистов и в большинстве случаев не задумывается о том, что на ней надето.
Одри Тоту противница пластических операций и даже инъекций красоты. «Даже твой маленький недостаток может стать твоей большой отличительной чертой», — говорит знаменитость, которую возраст совершенно не волнует.
А вот на что она всегда обращает внимание, так это стрижки и прически. Одри предпочитает такие, которые не нужно долго укладывать. Долгое время за ее волосами следит стилист, специально прилетающий к ней из Нью-Йорка.
Одри Тоту не рассказывает о личной жизни. Ей часто приписывали романы с партнерами по съемкам, но она эти слухи не комментировала.
Тоту не считает замужество неотъемлемой частью жизни женщины. Она уверена, что легко можно прожить и без брака и семьи в целом.
Несмотря на то, что Одри неоднократно номинировалась на престижную премию «Сезар», награду она получила лишь однажды. В 2000 году ее назвали самой перспективной актрисой года (за фильм «Салон красоты "Венера"»).
Фото и видео: imago stock&people, Clemens Niehaus, Panoramic/ Global Look press, kinopoisk.ru, кадры фильмов
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