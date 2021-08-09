Одри Тоту: умение шевелить ушами, сон по 10 часов и другие интересные факты о звезде «Амели»

Одри играет на гобое и фортепиано и свободно говорит на английском и немецком языках.

Первую роль Тоту получила сразу после окончания актерских курсов в сериале «Жюли Леско». Параллельно она работала секретарем в Париже, куда переехала из родного Бомона.

Первая заметная роль актрисы была в фильме «Салон красоты "Венера"», куда она в 1999-м попала после победы в конкурсе юных дарований.

В начале 2000-х Одри Тоту сыграла сразу в двух значимых фильмах: «Распутник» (2000) и «Амели» (2001). Второй из них стал культовым, сделав актрису мировой знаменитостью. Кафе «Две мельницы», которое на самом деле работало на Монмартре, стало буквально местом паломничества поклонников картины.

Тоту обожает фотографировать, она везде носит с собой фотоаппарат, запечатлевая все события из своей жизни. Она даже делает снимки журналистов на пресс-конференциях, чтобы событие осталось в ее памяти.

Одри умеет шевелить ушами, и этим фактом она гордится больше, чем некоторыми своими ролями.