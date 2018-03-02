Одно лицо! Русские и западные звезды, очень похожие друг на друга
Катерина Шпица и Брэд Питт
Катерина Шпица настолько похожа на Брэда Питта, что пару лет назад даже решила сняться в «брэдовой фотосессии» в нескольких образах известного голливудского актера. Благодаря внешнему сходству из Катерины получились очень убедительные Джо Блэк, Ахиллес и вампир Луи.
Виктория Боня и Анджелина Джоли
На супругу Брэда Питта Анджелину Джоли очень хочет быть похожей телеведущая и блогер Виктория Боня. Правда, в последнее время из-за увлечения Виктории косметическими процедурами сходств все меньше.
Тимур Соловьев и Джеймс Хейвен Войт
Телеведущий Тимур Соловьев запросто мог бы быть братом Анджелины Джоли. По крайней мере, на настоящего брата актрисы Джеймса Хейвена Войта Тимур очень даже похож.
Полина Гагарина и Диана Крюгер
Полина Гагарина запросто может стать дублершей Дианы Крюгер, а Диана может давать концерты под фонограмму Полины. Мало того, что девушки очень похожи друг на друга, так у них еще и стрижки почти одинаковые.
Елена Темникова и Билл Каулитц
Возможно, мы что-то не знаем про Лену Темникову, и ее братья играют в немецкой группе Tokio Hotel. Певица очень похожа на братьев-близнецов Билла и Тома Каулитцев, особенно когда густо красит черным глаза.
Больше похожих друг на друга звезд смотрите в фотогалерее.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram