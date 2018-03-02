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Одно лицо! Русские и западные звезды, очень похожие друг на друга

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Наталья Рудова и Марго Робби
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При взгляде на этих знаменитостей становится немного не по себе — настолько они похожи. Мы нашли двойников русских звезд среди западных актеров, певцов и дизайнеров. В некоторых случаях сходство просто поразительное.

Катерина Шпица и Брэд Питт

Катерина Шпица настолько похожа на Брэда Питта, что пару лет назад даже решила сняться в «брэдовой фотосессии» в нескольких образах известного голливудского актера. Благодаря внешнему сходству из Катерины получились очень убедительные Джо Блэк, Ахиллес и вампир Луи.

Виктория Боня и Анджелина Джоли

На супругу Брэда Питта Анджелину Джоли очень хочет быть похожей телеведущая и блогер Виктория Боня. Правда, в последнее время из-за увлечения Виктории косметическими процедурами сходств все меньше.

Тимур Соловьев и Джеймс Хейвен Войт

Телеведущий Тимур Соловьев запросто мог бы быть братом Анджелины Джоли. По крайней мере, на настоящего брата актрисы Джеймса Хейвена Войта Тимур очень даже похож.

Полина Гагарина и Диана Крюгер

Полина Гагарина запросто может стать дублершей Дианы Крюгер, а Диана может давать концерты под фонограмму Полины. Мало того, что девушки очень похожи друг на друга, так у них еще и стрижки почти одинаковые.

Елена Темникова и Билл Каулитц

Возможно, мы что-то не знаем про Лену Темникову, и ее братья играют в немецкой группе Tokio Hotel. Певица очень похожа на братьев-близнецов Билла и Тома Каулитцев, особенно когда густо красит черным глаза.

Больше похожих друг на друга звезд смотрите в фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress, instagram

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