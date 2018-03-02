Одно лицо! Русские и западные звезды, очень похожие друг на друга

Возможно, мы что-то не знаем про Лену Темникову, и ее братья играют в немецкой группе Tokio Hotel. Певица очень похожа на братьев-близнецов Билла и Тома Каулитцев, особенно когда густо красит черным глаза.

Больше похожих друг на друга звезд смотрите в фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress, instagram